В Киево-Печерской лавре 17 декабря откроется выставка икон в технике шелк на шелке

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры, 17 декабря, состоится открытие выставки вышитых икон Юлии Токарской, которая будет продолжаться 10 дней.

Как сообщили в Киево-Печерской лавре, на выставке будут также представлены вышитые картины и авторские куклы. Коллекция кукол будет представлена на выставке только на открытии – 17 декабря.

«В работе я использую шелковые и шерстяные нитки, а также люрекс. В последнее время осваиваю технику шелк на шелке. Благодаря этой структуре, работы получаются яркими и можно рассмотреть каждый оттенок и деталь картины. На сегодня у меня есть 13 икон и 5 картин. На первый взгляд может показаться, что это не много, но каждая работа выполнятся на протяжении длительного времени. К примеру, есть иконы, которые я вышивала 2,5 года или 1 год», - рассказала Юлия Токарская.