"Терапия добром": как поддержать тех, кто встретит День святого Николая в больнице

В преддверии Дня святого Николая поддержите инициативу волонтеров трех больничных храмов столицы.

Как сообщает "Фома в Украине", каждый желающий может внести свой посильный финансовый вклад в дело духовной поддержки людей, переносящих тяготы больничных будней.

Собранные средства пойдут на оплату 90 годовых подписок на журналы «ФОМА в Украине» и «Отрок». Общины киевских храмов святых Космы и Дамиана при Национальном институте рака, Архистратига Михаила в Медгородке и святителя Николая при городской клинической больнице № 6 готовы уже сейчас ежемесячно доставлять журналы пациентам и медперсоналу.

Для того, чтобы медперсонал и больные смогли регулярно читать православную прессу, нужно собрать 25 110 грн.

"Мы наблюдаем за происходящим в лечении тяжелых случаев детских заболеваний уже более 12 лет. Многие наши друзья и помощники ведут волонтерскую работу в детских отделениях непосредственно с детьми. Понятно, что моральная обстановка в больнице тяжелая – не до радостей. Но дети есть дети. Поэтому они находят в себе силы и для игр, и для занятий, и для чтения. Но особенно тяжело подросткам, которые больше страдают от отсутствия друзей, общения и привычной обстановки", - отметили организаторы.

О том, как оказать помощь, читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".