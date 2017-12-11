В РПЦ объяснили, почему признание или не признание "екатеринбургских останков" очень важно

Архиерейский собор РПЦ не принял решения о признании или не признании «екатеринбургских останков», этого решения и не планировалось.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил об истории этого вопроса, сообщает пресс-служба отдела.

«В конце 90-х Церковь не высказалась «за» или «против» признания «екатеринбургских останков». Синод тогда сказал, что вернуться к вопросу следует после разрешения всех сомнений в подлинности. Почему это так важно? Да потому, что если останки принадлежат царственным страстотерпцам, то это — мощи святых, почитаемых миллионами православных. И здесь просто нельзя ошибаться», - сказал Владимир Легойда.

При этом он напомнил слова Патриарха Кирилла о том, что «Церковь не будет спешить с выводами, такое важное решение не принимается к какой-то дате или «к празднику».

По словам спикера РПЦ, «даже экспертам, которые глубоко погружены в проблему, просто так в этом не разобраться».

«Почему Церковь в 90-е не признала результаты экспертиз? Строго говоря, как я уже сказал, это не вполне корректное заявление. У Церкви были вопросы не столько к результатам экспертиз тогда, сколько к самому процессу, а он проходил за семью замками. Любые попытки представителей Церкви хоть как-то прояснить процедуру: что отправлялось на генетическую экспертизу, какие частицы, каких именно останков - все это натыкалось на начальственные окрики: «Прокуратура признала! Какие у вас могут быть сомнения?» Конечно, Церковь испытывала в связи с этим мощное политическое давление. Согласитесь, что в такой ситуации очень сложно принять взвешенное, ответственное решение. Да, в общем-то, невозможно его принять», - напомнил Владимир Легойда.

При этом глава отдела подчеркнул, что «сегодня ситуация совсем другая».

«Прозрачность и ясность следствия и всех необходимых процедур не вызывает никаких сомнений: это было видно даже из конференции, которую я упомянул. Но серьезные вопросы по сути остаются. В результате многочисленных повторных исследований открылись новые важные детали. Чтобы в них как следует разобраться, нужно время. Требуется провести множество дополнительных экспертиз: генетическую, антропологическую, историческую, криминалистическую. Необходимо самым скрупулезным образом потом соотнести результаты этих конференций между собой», - подытожил Владимир Легойда.