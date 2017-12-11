Митрополит Онуфрий рассказал, почему Церковь запрещает ходить к гадалкам и чародеям (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди предостерег: обращение к так называемых чародеям и гадалкам наносит только вред, исцелить человека может только Бог. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший владыка рассказал, что каждый христианин ведет духовную борьбу. Иногда люди, поддавшись искушениям, склоняются ко греху и тогда, бывает, что Господь попускает злым духам прикоснуться к человеку.

«Для того чтобы мы поняли, какой демон жуткий, мерзкий, какой он отвратительный, чтобы мы осознали к кому идем, когда грешим, Господь попускает злым духам прикоснуться к нам, – отметил Предстоятель и продолжил. – Человеку не свойственно страдать – он хочет жить в мире и радости. Но ни мира, ни радости нет, когда демон приступает к человеку. Тогда люди ищут выхода из такого положения».

По слову Архипастыря, Господь попускает человеку такие испытания, желая вернуть его на путь истинный, но не все это понимают.

«Желая избавиться от страданий, некоторые люди идут к чародеям, гадателям, чтобы с них «сняли порчу», – сказал он. – И бывает так, что им будто бы помогают. Но на самом деле, тот, кто якобы «снимает порчу», не отгоняет беса от человека. Происходит обманчивая демонская игра: один бес уходит, а на его место приходит другой, еще хуже первого. Человек думает: «Вот, мне уже стало лучше», но в другом месте ему станет еще хуже».

Его Блаженство подчеркнул, что «избавиться от злых духов, мы можем только прибегая к Богу, только Божественной силой, другого пути нет».

«Человек должен со смирением и покаянием прийти к Богу и умолять Его: «Прости меня, Господи!». Следует стараться исправить те свои греховные немощи, через которые Господь попустил испытания. И тогда Бог исцелит человека», – заключил Митрополит Онуфрий.