В УПЦ рекомендуют временно воздержаться от паломничества в Иерусалим

Паломники из Украины, которые намерены посетить святыни Святой Земли, предупреждаются об опасной ситуации на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Соответствующее сообщение было обнародовано Паломническим Центром УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел.

В частности, в Центре обращают внимание паломников на предостережения Посольства Украины в государстве Израиль:

«В связи с решением Президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористических угроз.

Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения в ближайшее время этих мест. Тем гражданам, которые уже находятся на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме рекомендуем проявить бдительность и избегать скоплений людей».