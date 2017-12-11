В Луцке состоялся молодежный православный кинофорум социальной рекламы

11:50, 11 декабря 2017
Православие
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III Молодежный кинофорум социальной рекламы / news.church.ua

В Луцке 8 декабря состоялся III молодежный православный кинофорум социальных рекламных роликов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

По благословению епископа Нафанаила это мероприятие организовал епархиальный отдел по делам молодежи, с привлечением волонтеров и служителей других епархий Украинской Православной Церкви.

На форуме были представлены 16 социальных работ продолжительностью до трех минут. Председатель епархиального молодежного отдела иеромонах Илья (Вишневский) напомнил, что в прошлом году к участию допускались ролики большего формата – продолжительностью до десяти минут, и работы должны были содержать в сюжете определенные моральные выводы. В этом же году по условиям отбора содержание роликов должно быть связано с социальной тематикой.

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14 видеороликов представили волыняне, по одной работе прислали представители Бориспольской и Кировоградской епархии УПЦ. По словам иеромонаха Илии, именно там сейчас служат выпускники Волынской духовной семинарии, которые также заинтересовались проведением этого кинофорума и вместе со своими «молодежками» подготовили работы для участия в мероприятии.

Среди других к участию в кинофоруме был приглашен протоиерей Степан Ярема (Луцкое районное благочиние), который также неоднократно представлял свои наработки к рассмотрению на художественных киноконкурсах, его фильм выигрывал призовое место.

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Относительно этого конкурса, то победителей в нем не определяли. Однако все работы будут выставлены на всеобщее обозрение: для этого планируется зарегистрировать профиль на канале Youtube. Там будут опубликованы все ролики, которые принимали участие в кинофоруме в течение его деятельности. При необходимости, вероятно, они будут дополнены субтитрами на английском языке, так как многие зрители уже интересуются тем, где можно увидеть эти работы.

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