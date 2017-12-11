Предстоятель УПЦ освятит столичный храм в честь великомученицы Варвары в день ее памяти

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий 17 декабря возглавит освящение столичного храма великомученицы Варвары, при областной больнице.

Как сообщает "Фома в Украине", после чина освящения церкви Предстоятель совершит в этом храме Литургию. Ему сослужат наместник Киево-Печерской Лавры и почетный настоятель и главный благодетель храма митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, приглашенные архиереи и гости в священническом сане.

Храм был заложен, построен и расписан по благословению почившего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Владимира (+2014) и стараниями владыки Павла.

Храм великомученицы Варвары располагается по адресу: г. Киев, ул. Баггоутовская, 1-А (станция метро «Лукьяновская»).

Начало богослужения в 8.00.