Митрополит Онуфрий рассказал о значении молитвы и призвал постоянно обращаться к Богу

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 10 декабря совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал об исцелении Господом сгорбленной женщины, о которой сегодня вспоминала Святая Церковь, и толкование этого события в контексте духовной жизни. Блаженнейший Владыка объяснил, как злые духи влияют на жизнь людей, как проводить праздничные дни, рассказал об особом значении для христианина добрых дел и молитвы и призвал постоянно обращаться к Богу.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения Предстоятель поздравил паству с воскресным днем, пожелал, молитвами Богородицы и преподобных Антония и Феодосия, сподобитись Царства Небесного и благословил верующих.