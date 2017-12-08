В день святого Климента Римского православные молились в Свято-Ольгинском соборе столицы с Предстоятелем УПЦ

В день памяти святого священномученика Климента, епископа Римского, 8 декабря, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в соборе в честь равноапостольной княгини Ольги Киева. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На малом входе Предстоятель вручил богослужебные награды клирикам викариатства.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с днем памяти священномученика Климента и подчеркнул важность примера жизни святого для верующих. Также Предстоятель произнес приветственное слово архиепископу Ирпенскому Клименту, который празднует сегодня день памяти Небесного покровителя.