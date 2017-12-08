В УПЦ КП хотят выстраивать отношения с РПЦ и надеются, что комиссию по переговорам Москва не отзовет

Минимум одна встреча комиссий со стороны РПЦ и УПЦ, а также УПЦ КП, по преодолению церковного раскола в Украине, должна состояться.

Об этом сказал в своем интервью греко-католическому порталу "Религиозно-информационная служба Украины" (Рису) спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Мы должны воспринимать факт, что российское государство, российский народ и, соответственно, Русская Православная Церковь рядом с нами. С нами нет рядом Албанской Церкви Иерусалимского патриархата. А Русская Православная Церковь рядом с нами. И поэтому выстраивать отношения с этой Церковью нам нужно. Думать о том, что рано или поздно горячая или холодная война, противостояние завершатся", - уверен спикер УПЦ КП.

Архиепископ заверил, что в УПЦ КП готовы к диалогу.

"Как минимум одна встреча должна состояться... Мне кажется вполне логичным, что раз создана комиссия (со стороны РПЦ – ред.) и она не отозвана, и, надеюсь, не будет отозвана - надежда есть", - подытожил представитель УПЦ КП.