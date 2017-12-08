Мудрость Предстоятеля УПЦ: 15 лучших цитат этого года (укр.)

17:50, 08 декабря 2017
Православие
2016
Фото: news.church.ua

9 грудня виповнюється 27 років від дня єпископської хіротонії Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

До річниці архієрейської хіротонії Предстоятеля Української Православної Церкви Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ підготував підбірку думок Блаженнішого владики, висловлених ним у проповідях та інтерв’ю протягом  року.

2

Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, пам’ятати про те, що молитва має велику силу і щоб ми молилися один за одного та жили в мирі. Бог дав нам це життя і поставив один поруч одного не для того, щоб ми чубилися, сварилися, ділили на землі те, що не ділиться. Але щоб ми терпіли, поважали та любили один одного.

3

Що станеться, якщо ми почнемо перебудовувати Церкву – одне міняти, інше скасовувати, третє додавати? У такому разі з Церкви вийде політклуб, людський інститут: він залишиться «церквою» тільки на словах. Як на мене, це ми не підходимо для Церкви, а не Церква – нам. Вона завжди була, є і буде Тілом Христовим, і у цьому Тілі все гармонійно, все правильно вибудовано. Якщо ми хочемо блага собі, якщо ми хочемо відновити в собі Божественну гармонію, то потрібно себе підлаштовувати під Церкву, а не навпаки. У Церкві Господь милостиво дає нам можливість користуватися в повноті тими благами, які ми отримали завдяки Його преславному Воскресінню.

4

Ми самі створюємо собі проблеми, і самі їх намагаємося вирішити. Але без Бога проблеми не вирішуються, а тільки множаться, – сказав Блаженніший владика і продовжив. – Якщо людина не знайде з Господом миру і буде шукати чого завгодно, але не Бога, то їй не допоможуть ані багатство, ані слава, ніщо інше, на що вона має надію

3

Коли людина себе довіряє Богу, то стає сильною і може робити все, що захоче… – продовжив він. – Проте, людина, яка ввірила себе Богу, рада і щаслива до нескінченності тільки тому, що знаходиться в руках Божих. Їй більше нічого не потрібно. Якщо вона просить щось у Бога, то тільки для блага ближнього – для його тілесних потреб і, головне, для його духовного спасіння. Така віра здобувається за допомогою молитви і посту.

5

Якщо людина пам’ятає про своє призначення, усвідомлює сутність теперішнього та майбутнього життя, то це оберігає її від багатьох гріхів і допомагає зберегти неушкодженим образ Божий в собі та йти вірним шляхом до Христа.

2

Ми в своєму житті іноді любимо похвалу. Якщо ми зробили добру справу, то хочемо щоб хтось хоча б сказав добре, молодець, який ти розумник, який ти добрий. Господь же вчить нас інакше: якщо зробив добру справу, то після неї піди і зверши таємну молитву Богу і подякуй Йому за те, що Він сподобив тебе бути знаряддям в Його руках для здійснення добра.

2

Гріх є духовною хворобою. Ця хвороба, як правило, породжує гординю, тому Господь дає людині ліки від гордості. Ось цими ліками, якими Господь лікує нашу гординю, є наші ближні, які часто роблять те, що нам не подобається. Якщо ми терпимо ближніх і дякуємо Богові за це, значить ми приймаємо ці ліки від Небесного Лікаря, зціляємося і стаємо здатними увійти в життя вічне. Якщо ні – то ми не можемо увійти в Царство Небесне.

3

Кожна людина має шанс стати святою. Для очищення своєї душі від пристрастей важливо робити щось невелике, але постійно. Іноді ми думаємо так: щоб очиститися, потрібно здійснити якийсь один великий подвиг. Наприклад, 40 днів нічого не їсти, зробити кілька тисяч поклонів, прочитати кількасот молитов. Узявши на себе величезне навантаження, ми незабаром впадаємо в такий розслаблений стан, що вже не робимо нічого. Тому важливо пам’ятати: очищення душі відбувається малими подвигами, ніким не поміченими, часто нікому не відомими. Насамперед – це внутрішня боротьба із собою.

2

Коли Бог буде судити нас, то не буде дивитись на наші сани, на наші облачення, а дивитиметься на наші справи, на те, як ми жили. Чи виконували заповіді Його.

3

Сьогодні непростий час, є правила життя, які узгоджуються з Законом Божим, але з ними вводиться й такі, що противні Богу. Якщо те, чим живе світ, узгоджується з заповідями Божими і відповідає їм, то це слід виконувати. Якщо ж навпаки, воно противно Богу – ми повинні від цього ухилятися. Якщо ми будемо так жити, то в на нас буде благодать Божа.

2

Спаситель сказав “Хто має заповіді Мої та їх зберігає, той любить Мене” (Ін. 14:21). Щоб показати свою любов до Бога ми повинні засвідчити це – не деклараціями і не заявами, а – власним життям. Виконуючи Божественні Закони, людина себе зв’язує і робить мертвою для спокус світу. Їй хочеться вкрасти, а заповідь каже: не кради. Хочеться когось зненавидіти, а Господь говорить не можна нікого ненавидіти, любіть ворогів ваших. Світ пропонує такій людині спокуси, а вона на них не реагує.

3

Людська справедлива помста помножує зло у два рази, терпіння зупиняє його, а любов знищує. Бог хоче, щоб ми любили Бога і один одного – у цьому краса життя, у цьому його велич і сила. І та людина, яка любить Бога і ближнього є благословенною в цьому земному житті й у вічності.

2

Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття і сестри, жити в смиренні, бо смиренний розуміє правильно все, що в світі діється. Він ставить себе на правильне місце в цьому світі. Ми іноді боїмося, що це буде для нас погано. Ми думали, що кращі від усіх, а коли ми будемо думати, що ми гірші за всіх, то на нас нападе смуток, розпач… Ні! Коли людина себе правильно оцінює, то Бог любить таку людину і посилає їй розраду. Вона, вважаючи себе слабким, немічним, зміцнюється Божественною силою, яка робить її, можливо для нього самого не помітно, сильнішим тих, які вважають себе найміцнішими, розумними і сильними. Тому смирення не потрібно боятися, до нього себе потрібно привчати. Тому, що Господь сказав нам: “навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем” (Мф., 11:29). Господь був лагідний і смиренний серцем, але Яким Він був сильним! Він воскрешав мертвих, ходив по воді, годував декількома хлібами тисячі людей, зціляв усілякі хвороби. Така сила прибуває там, де є смирення!

2

Головна помилка людини – в небажанні довіритися Богові. Тому, хто не шукає Господа, не допоможе ніщо – ні багатство, ні слава, ні гроші. Яскравий приклад – Іуда Іскаріотський: він зрадив Спасителя через пристрасть грошолюбства. Але, отримавши заповітний мішечок, щасливішим не став. Ось такий сумний урок: Іуда отримав срібники як неправедну винагороду – втратив сенс життя і повісився. Як бачимо, не скарби роблять людину щасливою, а Бог, Який є їх джерелом, як і самого життя.

Та людина, яка правильно розставляє пріоритети у своєму житті, чітко знає – Бог є понад усе. Якщо ми поставимо Батьківщину вище за Бога, то зробимо зло і своєму народу, і своїй Батьківщині. Добро йде не від Батьківщини до Бога, а від Бога до Батьківщини, і той народ, який шанує свого Творця, стає спроможним вмістити ті блага, які Господь йому посилає.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter