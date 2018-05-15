В Ивано-Франковске депутаты увидели "антиукраинскую деятельность" в 12 069 приходах УПЦ и написали требования к украинской власти

Ивано-Франковский областной совет сегодня принял обращение к Президенту Украины и государственной власти в отношении "антиукраинской деятельности Украинской Православной Церкви, которая насчитывает 12 069 приходов в нашем государстве.

Как известно "УНИАН-Религии", обращение было принято единогласно, за него проголосовали все 60 депутатов, присутствующих на сессии.

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В частности, депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от украинской власти ускорить процесс создания Единой Поместной Церкви.

Свое письмо народные избранники адресовали Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украины, иерархам Украинских Церквей, и, собственно, верным Украинской Православной Церкви.

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При этом в теме письма указывается: "что касается антиукраинской деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории государства".

Депутаты Ивано-Франковского облсовета предлагают адресатам отныне Украинскую Православную Церковь (центр управления которой находится в Киеве - "УНИАН-Религии"), называть Русской Православной Церковью в Украине.

Депутаты уверены, что несмотря на более чем тысячелетнюю историю существования, а от времен независимости Украины - под названием Украинская Православная Церковь, она существовала лишь "для прикрытия антигосударственной деятельности".

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В то же время, народные избранники Ивано-Франковской области уверяют, что само название - Украинская Православная Церковь, создано ради "большого обмана", а ее деятельность имеет негативное влияние.

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В своем письме депутаты также обвиняют УПЦ в "расколе украинского общества на религиозной основе".

Депутаты Ивано-Франковского облсовета уверены, что "священнослужители Русской Православной Церкви запрещают верующим молиться на украинском языке".

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При этом народных избранников волнует, что в УПЦ "с крестом на груди и оружием в руках благословляют террористов и убийц на кровопролитную войну, однако отказываются хоронить воинов АТО".

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Депутаты выдвинули властям требования, конечной целью которых определили "консолидацию украинского народа".

В частности, они требуют от властей активизировать процессы по созданию Единой Поместной Церкви в Украине.

Также они ставят задачу Министерству информационной политики Украины, а именно - "раскрывать сущность антиукраинской пропаганды, раскольнической деятельности" Украинской Православной Церкви.

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Требование депутатов Ивано-Франковского облсовета к СБУ - "принять безотлагательные меры" в отношении священников Украинской Православной Церкви (которых в Украине 12 283 человек, а также почти 8 тысяч монахов, - "УНИАН-Религии"), и проверить возможную причастность к сотрудничеству с ФСБ".

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".