Представители ОБСЕ приехали в Франковск узнать о захваченных храмах УПЦ

В помещении Епархиального управления Ивано-Франковской епархии УПЦ 5 декабря Преосвященнейший Тихон встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Во время встречи обсуждались ситуации, сложившиеся вокруг захваченных храмов: Благовещенского в г. Коломыя и Свято-Успенского в с. Старый Гвоздец Коломыйского района.

Также епископ Тихон рассказал о направлениях деятельности епархии, в том числе о различных социальных проектах, направленных на помощь нуждающимся, а также военнослужащим, участникам АТО и их семьям.