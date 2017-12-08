На дне рождения императора Японии побывал архиепископ УПЦ

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине господина Суми Шигеки, викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий 7 декабря принял участие в праздничном приеме, организованном японским посольством в Украине.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие проходило по случаю государственного праздника Японии – 84-го дня рождения императора Акихито.

Согласно конституции страны император – это символ государства и единения народа, следовательно, День рождения императора является национальным праздником и празднуется не только членами императорской семьи и ее близкими друзьями, но всей японской нацией.

Император родился 23 декабря 1933 года, и с момента его вступления на престол в 1989 году этот день стал государственным праздником.

Праздничный прием посетили государственные служащие, деятели религии, науки, культуры. От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия архиепископ Феодосий поздравил господина Посла и членов дипломатического корпуса с праздником, пожелал здравия и долгих лет жизни императору Акихито, а также благополучия и мира народу Японии.