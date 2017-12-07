В храме святого Ильи Муромца в Белой Церкви попрощались с убитым во время ограбления воином АТО

В Белой Церкви сегодня в храме святого Ильи Муромца Украинской Православной Церкви попрощались с воином АТО Русланом Есюком, который погиб от пули грабителя во время налета на ювелирный магазин.

Об этом сообщает сайт "Время перемен".

"Вот и попрощались с Русланом Есюком. Попрощались, как с воином в храме святого Ильи Муромца, куда пришло несколько сотен человек, чтобы отдать последнюю дань уважения мужественному мужчине, который оставался на боевом посту до последнего вздоха", - говорится в материале.

Руслан Есюк был одним из тех, кто, не колеблясь, пошел защищать Украину в 2014 году.

«Когда командир бригады спросил, кто добровольно готов идти выполнять боевое задание, нас вышло вперед около ста человек, а тысяча осталась стоять на месте», – вспоминал Руслан Есюк о первых мартовских днях того страшного года.