УГКЦ не поддерживает действия своих священников в Коломые, но и повлиять на них не может - Митрополит Антоний

УГКЦ не поддерживает действия своих священников по захвату храма УПЦ в Коломые, но и повлиять на них не может.

По мнению управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), которое он выразил в интервью изданию "Апостроф", "за этим могут стоять какие-то политические силы, которым выгодно, используя искусственные скандалы вокруг Церкви, еще больше дестабилизировать общество".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наши священники на Донбассе объединяют людей - митрополит УПЦ Антоний (Паканич), интервью

«За несколько дней после первой попытки захвата нашего храма, что имело место 4 июня текущего года, руководство УГКЦ, если верить в его искренность, заявило, что не стремится захватывать храмы других конфессий. Также, принимая во внимание последнее интервью на эту тему предстоятеля УГКЦ архиепископа Святослава (Шевчука), можно сделать вывод, если я его правильно понял, что УГКЦ не поддерживает такие действия своих священников, но повлиять на них не может», - заявил митрополит Антоний.

По мнению архиерея, именно руководство УГКЦ хоть и в мягкой форме, но дало понять, что не поддерживает действия своих капелланов в Коломые.

При этом позиция УГКЦ может означать, что скандал вокруг храма в Коломые был спровоцирован радикальными националистическими организациями, которые используют униатских священников.

«При этом думаю, что УГКЦ могла бы сделать гораздо больше для того, чтобы утихомирить своих радикальных священников, чем расписываться в собственной беспомощности», - убежден управляющий делами УПЦ.

Кроме того, митрополит Антоний отметил, что договоренностей относительно поочередного служения в Благовещенском храме Коломыи, о которых заявляют священники УГКЦ, не было.

«Судя по тому, что мне по этому поводу сообщали из Ивано-Франковской епархии, священники, которые служат в Коломые, ничего не слышали о такой договоренности. Если она действительно имела место, то ее следовало бы как-нибудь закрепить письменно», - убежден архиерей.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в начале осени в Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло 2 захвата храмов Украинской Православной Церкви. Сначала представители УГКЦ отобрали в приход УПЦ храма Благовещения в Коломыи, а впоследствии священники УПЦ КП при поддержке полиции завладели церковью Успения Пресвятой Богородицы в селе Старый Гвоздец.