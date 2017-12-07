Хранитель гроба Господня в день святой Екатерины возглавил многотысячный крестный ход в Екатеренбурге

В Екатеренбург (Россия) впервые прибыл Блаженнейший патриарх святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Как сообщает официальный сайт Екатеринбургской Епархии РПЦ, Иерусалимский патриарх принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню памяти великомученицы Екатерины.

Хранитель гроба Господня Феофил III принял участие в утренней литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. После этого он возглавил многотысячный общегородской крестный ход и отслужил молебен.

Вечером Феофил III принимает участие в церемонии вручения премий главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства.

Феофил III прибыл в Россию в начале декабря для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию патриаршества. 2 декабря Феофил III встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как известно, иименно после молитвы Феофила III ежегодно в Иерусалиме происходит схождение благодатного огня на гробе Господнем: патриарх принимает этот огонь и выносит его из внутренней часовни для всех присутствующих.