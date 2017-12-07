Епархии УПЦ остались единственными структурами на Донбассе по обе стороны линии разграничения - Митрополит Антоний

Епархии Украинской Православной Церкви остались единственными структурами, которые присутствуют на Донбассе по обе стороны линии разграничения.

Об этом рассказал управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич) в интервью интернет-изданию "Апостроф".

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"Епархии Украинской Православной Церкви остались единственными структурами, которые присутствуют на Донбассе по обе стороны линии разграничения. Ряд наших священников служит в нескольких приходах, одни из которых находятся на подконтрольных, а другие – на неподконтрольных Украине территориях", - рассказывает

митрополит Антоний.

По словам Управляющего делами УПЦ, такой факт признают местные чиновники, которые работают в прифронтовой зоне.

"Они прямо говорят нашим священникам, что "вы остались единственным связующим звеном с теми неподконтрольными территориями". "Мы, – продолжают они, – не можем туда поехать, а вы – можете".

Митрополит Антоний напоминает, что война, разруха и нищета разделили общество, а служение священников УПЦ реально объединяет страну и украинский народ.

"Наши священники там, на Востоке Украины, да и не только там, принципиально не говорят о политике, не вступают в политические диспуты, а несут свое священническое служение, не разделяя людей на "правых" и "виноватых". Они реально объединяют людей, а если людей, то и страны", - убежден архиерей.

Напомним, недавно управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний дал развернутое интервью изданию «Апостроф», в котором выразил позицию Церкви в отношении захвата храмов УПЦ, использование уточнения "МП" и рассказал о служении священников в зоне проведения АТО.