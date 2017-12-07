Глава РПЦ говорит, что при сложных отношениях России и США, народы объединяет вера и духовность

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о важности контактов с Американской Православной Церковью в условиях нынешних отношений с Соединенными Штатами.

Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с предстоятелем ПЦА митрополитом Американским и Канадским Тихоном, сообщают РИА Новости.

"В условиях сложных отношений между Россией и США контакты наших Церквей приобретают особое значение. Потому что эти контакты связывают людей, разделяющих единую веру, у которых общая история, общие духовные ценности и которые могут, я уверен, служить звеном и между нашими народами, содействовать примирению и установлению доброго сотрудничества", - сказал Патриарх Кирилл.

В свою очередь митрополит Тихон поблагодарил патриарха Кирилла за то, что он собрал в Москве глав и представителей поместных Православных церквей, "которые встретились в духе братства и единства".