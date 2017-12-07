Уточнение МП к названию неуместно – митрополит Антоний

Менять название Украинской Православной Церкви на уровне официальных документов по той причине, что якобы «прихожане обманываются и не всегда понимают, в храмы какой конфессии ходят» не уместно. Это объяснил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он отметил, что Украинская Православная Церковь получила свой статус и название еще в 1990 году, когда грамотой Святейшего Патриарха Алексия II Украинский экзархат Русской Православной Церкви был преобразован в Украинскую Православную Церковь.

«Именно под таким названием — Украинская Православная Церковь — мы зарегистрированы в государстве, — отметил архиерей, — и люди знают, куда они идут».

В таком статусе Православная Церковь в Украине является той же самой Церковью, которая возникла еще со времени Крещения Киевской Руси в 988 году, «как была, так и осталась».

В свою очередь Киевский патриархат был образован как новая конфессия позже, в 1992 году, почему «был вынужден при регистрации своей религиозной структуры добавить приставку «Киевский патриархат», чтобы не дублировать название УПЦ, которая в то время уже существовала в юридическом поле Украины».

«Поэтому считаю, что добавка «МП» неуместна, — подытожил управляющий делами УПЦ, — ведь наши люди знают, куда они ходят, и, более того, в храмах они слышат имя Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которое поминается во время каждого богослужения. А по имени главы Церкви легко определить и саму Церковь».