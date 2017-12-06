Православные христиане почтили память Патриарха Алексия II в девятую годовщину со дня его кончины

Православные христиане 5 декабря почтили память Патриарха Алексия II в день 9-й годовщины со дня его кончины.

В годы своего предстоятельства он неоднократно посещал свою паству в Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

*** Алексей Михайлович Ридигер — 15-й предстоятель Русской православной церкви с введения патриаршества на Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II родился 23 февраля 1929 года в семье священнослужителя в городе Таллине (Эстония). Его отец, Михаил Ридигер, уроженец Санкт-Петербурга, происходил из старинной петербургской семьи.

3 сентября 1961 года в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе совершена хиротония архимандрита Алексия во епископа Таллинского и Эстонского.

С 22 декабря 1964 года архиепископ Алексий был назначен управляющим делами Московской Патриархии и стал постоянным членом Священного синода. На посту управляющего делами он пробыл до 20 июля 1986 года.

29 июня 1986 года Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской и Эстонской епархией.

7 июня 1990 года на Поместном соборе Русской православной церкви избран на Московский патриарший престол.

10 июня в Богоявленском соборе состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Патриарх выступал со многими миротворческими инициативами в связи с внутренними и международными конфликтами и вооруженными противостояниями.

5 декабря 2008 года в своей подмосковной резиденции в поселке Переделкино предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался. В соответствии с его волей, Алексий II был погребен в южном (Благовещенском) приделе Богоявленского (Елоховского) кафедрального собора Москвы, недалеко от раки с мощами своего небесного покровителя, святителя Алексия, митрополита Московского.

По материалам patriarchia.ru, РИА Новости.