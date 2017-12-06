В Португалии в течение двух месяцев УПЦ открыла два новых прихода

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с епископом Корсунским Нестором в городе Торриш Новаш (Torres Novas, Португалия) 3 декабря начались регулярные богослужения в новообразованной украинской православной парафии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

Первую Божественную литургию в этот день совершил клирик Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Павлишин, которому поручено заниматься приходом.

За богослужением, в котором приняли участие как местные украинцы, так и православные других национальностей, были вознесены молитвы о мире в Украине.

В городе Торриш Новаш и в близлежащих населенных пунктах проживает значительное количество украинцев, а потому потребность в открытии украинской православной парафии в данной местности существовала уже давно.

Богослужения украинской православной парафии в Торриши Новаши совершаются каждое воскресенье в храмовом помещении по адресу: R Nossa Sra. Vale 2350-815 Torres Novas.

На сегодняшний день, это уже второй приход, который открыла Украинская Православная Церковь в Португалии. 12 ноября был образован православный приход в г. Брага.

Отдел внешних церковных связей продолжает работать над организацией и открытием украинских православных приходов в местах компактного проживания наших соотечественников в разных странах мира.