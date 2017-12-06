В УПЦ напомнили о захвате 50-ти храмов и заявили о своих ожиданиях в рамках переговоров с УПЦ КП

Ожидаем, что отныне УПЦ КП будет решать межцерковные вопросы, не прибегая к захватам храмов. Об этом заявили спикеры Украинской Православной Церкви, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции «Перспективы украинского православия», сообщает Информационно-Просветительский отдел УПЦ.

Глава юридического отдела Киевской Митрополии протоиерей Александр Бахов отметил, что на сегодня за четырехлетний период УПЦ Киевского Патриархата захвачено около 50 храмов УПЦ.

«Мы надеемся, – добавил священник, – что процесс переговоров приостановит такую деструктивную деятельность в религиозной сфере».

Дополняя сказанное, глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент поставил ударение на инициативе примирения главы Киевского патриархата.

«Обращаюсь к вам с призывом принять надлежащее решение ради Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами», – процитировал он слова бывшего митрополита Филарета и добавил: «Мне хочется искренне верить, что это не праздные слова, что эти слова наполнены конкретным содержанием, и для всех нас, украинцев, это содержание абсолютно очевидно».

Архиерей также отметил, что те религиозные конфликты, которые сегодня существуют, являются позорными, портят имидж Украины и являются источником внутренней нестабильности в государстве.

«Мы впервые услышали от Киевского патриархата призыв и фиксацию своей позиции о том, что все другие вопросы, связанные с отношениями между канонической Церковью и той «Церковью», которая сегодня не признана мировым Православием, что они будут решаться мирным, цивилизованным путем», - подытожил архиерей.