Священников и верующих УПЦ наградили знаками отличия ко Дню волонтера и Вооруженных Сил Украины

В Международный день волонтера и в преддверии дня Вооруженных Сил Украины, 5 декабря, в Чопской воинской части Т0300 состоялись официальные мероприятия. По приглашению командира 18-го отдельного мостового отряда, подполковника Приходько Станислава по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, участие в торжествах приняли и клирики епархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, с приветственным словом к военнослужащим обратился наместник Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря, председатель Паломнического отдела епархии, архимандрит Марк (Куштан). Участие в мероприятиях также принял настоятель Свято-Успенского храма в г. Чоп, протоиерей Николай Вакаров.

После поздравлений священнослужители были награждены высокими государственными наградами.

В тот же день в исполнительном комитете Броварского городского совета состоялись торжества по случаю праздника.

Во время праздничного мероприятия было отмечено благодарностью приход в честь Воскресения Христова села Зазимье Броварского района “За активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и предоставление постоянной помощи военнослужащим в зоне проведения АТО, бескорыстный труд на благо процветания и мира на земле”.

Также 5 декабря в концертном зале Винницкой областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню волонтера. Лучших волонтеров Винницкой области поздравили представители местной власти и народные депутаты. Священник Винницкой епархии протоиерей Анатолий Кузнецов был награжден Отличием Президента Украины «За гуманитарную участие в Антитеррористической операции». Благодаря за награду, священник отметил, что, начиная с 2014 года он совершил 34 поездки в зону АТО, доставлял помощь военным Вооруженных Сил Украины, а также мирным жителям.