Архиепископ, который ездил на Собор РПЦ, рассказал о влиянии решений на жизнь УПЦ

В УПЦ самыми главными решениями Архиерейского Собора РПЦ назвали упорядочение устава в части руководящего центра УПЦ, начало диалога о освобождении военнопленных, установление общецерковного почитания прославленных украинских святых и решение относительно письма Филарета.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) во время пресс-конференции на тему «Перспективы украинского православия» в информационном агентстве УНИАН.

По словам владыки Климента, Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал Архиерейский Собор нормировать уставную документацию РПЦ, чтобы положение Украинской Православной Церкви было четко прописано в документах, которые регулируют деятельность Русской Православной Церкви.

«До недавнего времени положение об Украинской Православной Церкви содержалось в разделе о самоуправляемых Церквях. Но УПЦ имеет гораздо больше прав и полномочий, чем все другие самоуправляемые Церкви. Собор впервые описал в своей уставной документации то, что было определено Томосом о самоуправлении и независимости Украинской Православной Церкви, предоставленной Московским Патриархом еще в 1990-м году. Более того, в уставе определено, что центр управления УПЦ находится в Киеве», - обратил внимание архиерей.

Кроме того, архиепископ Климент подчеркнул важность усилий Блаженнейшего Митрополита Онуфрия относительно освобождения украинских пленных.

«Я бы хотел подчеркнуть, что без личной инициативы Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которая была поддержана Патриархом Кириллом, те договоренности, о намерениях освободить украинских военнопленных, не имели бы места быть. Именно поэтому одним из важных постановлений Собора был призыв к усиленной молитве за освобождение пленных. Это были первые шаги, которые, надеемся и искренне молимся, в ближайшее время завершатся полным освобождением всех наших ребят, которые находятся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса», - подчеркнул архиерей.

Важным результатом архиепископ Климент назвал определение перечня тех святых, которые были прославлены Священным Синодом Украинской Православной Церкви, но не имели общецерковного почитания.

«Архиерейский Собор определил, что практически все те святые, о которых шла речь, должны почитаться не только в пределах УПЦ и РПЦ, а и далеко за пределами стран. Чтимые всем миром преподобный Иона, святитель Феодосий, великие Киевские святые преподобные Паисий и Парфений, собор Глинских старцев, которые возродили монашеские традиции в богоборческие времена периода советского режима, теперь общецерковные святые», - подчеркнул глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Отдельно архиепископ Климент обратил внимание на письмо бывшего митрополита Филарета (Денисенко) к Патриарху Кириллу, заслушанное на Архиерейском Соборе РПЦ.

«В этом письме есть четкие и абсолютно понятные предложения о восстановлении евхаристического единства с Русской Православной Церковью, а значит и со всем мировым Православием. Преодоление церковного раскола нужно не откладывать, а поскорее все сделать для того, чтобы найти пути для примирения и нахождения путей для восстановления евхаристического единства. Архиереи сделали все, чтобы те, кто инициировал это письмо почувствовали открытость и стремление к конструктивному диалогу и нахождению ответов на те вопросы, которые в течение четверти века стоят перед украинским Православием», - отметил глава информационно-просветительского отдела УПЦ.

Как известно, с 29 ноября по 3 декабря в Москве проходил Архиерейский Собор РПЦ, на котором были приняты важные решения, в том числе, для украинского Православия. В работе Архиерейского Собора приняли участие 56 архиереев из Украины.