Наши священники на Донбассе объединяют людей - митрополит УПЦ Антоний (Паканич), интервью

В городе Коломыя Ивано-Франковской области разгорелся громкий скандал вокруг Благовещенского храма, в котором служат священники УПЦ. Представители УГКЦ обвиняют УПЦ в намеренном разрушении храма, который является памятником архитектуры национального значения. Аргументы в защиту УПЦ, позицию Церкви относительно запретов ее капелланов в Нацгвардии, а также мнение по поводу того, почему УПЦ не нуждается в приставке МП, в интервью "Апострофу" высказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит АНТОНИЙ (ПАКАНИЧ).

- На всю страну разгорелся скандал вокруг Благовещенского храма в Коломые. Представители УГКЦ уверяют, что между ними и УПЦ была договоренность о том, что после строительства другого храма УПЦ покинет Благовещенскую церковь. В Ивано-Франковской епархии говорят, что никакие договоренности с другими конфессиями не имели бы юридической силы, так как храм принадлежит государству. Но ведь это не значит, что не могло быть негласной договоренности. Или ее не было вообще ни в каких формах?

- Судя из того, что мне по этому поводу сообщали из Ивано-Франковской епархии, наши священники, которые служат в Коломые, ничего не слыхали о такой договоренности. Если она действительно имела место, то ее следовало бы как-нибудь закрепить письменно. Но при этом хотел бы также отметить, что УГКЦ имеет в Коломые более 20 храмов, а УПЦ – только два, один из которых они у нас и забрали. Как бы там ни было, все спорные вопросы в данном случае можно было бы решать путем переговоров, диалога, общения, а не путем рейдерского захвата храма, с дерзким нарушением законов.

- Как вы считаете, а почему вообще скандал вокруг храма в Коломые разгорелся именно сейчас, ведь его передали УПЦ еще в 90-х годах.

- Думаю, этому поспособствовала сложившаяся ситуация в нашем обществе и в стране в целом. Очевидно, что этой ситуацией пользуются люди с ярко выраженными радикальными и националистическими настроениями. Примечательно, что само руководство УГКЦ хоть и в мягкой форме, но дало понять, что не поддерживает действий своих так называемых капелланов в Коломые, так как через несколько дней после первой попытки захвата нашего храма, которая имела место 4 июня текущего года, руководство УГКЦ, если верить в его искренность, заявило, что не стремится захватывать храмы других конфессий. Также, принимая во внимание последнее интервью на эту тему предстоятеля УГКЦ, архиепископа Святослава (Шевчука), можно сделать вывод (если я его правильно понял), что УГКЦ не поддерживает такие действия своих священников, но повлиять на них не может. А это в данной трактовке может означать, что скандал вокруг храма в Коломые был спровоцирован радикальными националистическими организациями, которые используют униатских священников. Не исключаю, что за этим могут стоять какие-то политические силы, которым выгодно, используя искусственные скандалы вокруг Церкви, еще больше дестабилизировать общество. При этом, думаю, что и УГКЦ могла бы сделать много больше для того, чтобы усмирить своих радикальных священников, чем расписываться в собственном бессилии.

- Но ведь УГКЦ обвиняет УПЦ в намеренном разрушении Благовещенского храма, чтобы на его месте построить новый, мол, росписи на стенах забили фанерой, разбита каменная скульптура, здание храма прогнило и скоро рухнет… Как вы можете ответить на эти обвинения? Храм действительно находится в запущенном состоянии?

- Это откровенная неправда. Во-первых, потому, что этот храм находится на балансе у государства, следовательно, согласно законодательству Украины, его ремонт должен производиться за счет той организации, на балансе которой он находится. Во-вторых, земля под этим храмом, который является памятником архитектуры, опять-таки, согласно законодательству Украины, не может быть передана в собственность ни одной религиозной общине под строительство другого храма. Поэтому данное обвинение, которое столь эмоционально прозвучало из уст греко-католических клириков, попросту абсурдно. Проблемы с содержанием храма действительно есть, но православная община, насколько мне известно, старалась за свой собственный счет поддерживать храм в надлежащем состоянии, не изменяя его архитектурных особенностей. Кроме того, я вообще не склонен доверять фантазиям людей, которые грубо попрали законы страны, а также нагло оправдывают свои беззакония "чудом" (имею в виду их фантазии о том, что якобы нашли храм открытым, почему они туда и вошли, называя это "чудом").

- Что можете сказать о так называемых "скандальных находках" внутри Благовещенского храма? Например, представители УГКЦ утверждают, что там были найдены письма, подтверждающие связь УПЦ с коммунистами, "икона с черным ангелом", икона Николая II, икона с "голым Ющенко в адском огне".

- Как мне сообщили из Ивано-Франковской епархии нашей Церкви, картина Страшного суда (а это не икона, а именно картина), на которой клирики УГКЦ увидели "голого Ющенко", написана коломыйским художником. С художником по этому вопросу связывались представители нашей епархии, и он рассказал, что никакого намерения изображать на своей картине экс-президента Украины у него не было. Разумеется, никто не застрахован от фантазеров, которые готовы видеть то, чего нет.

- А "черный ангел" и Николай II?

- Что касается "черного ангела" на картине Страшного суда, то это вполне допустимое изображение, которое есть даже в росписях Владимирского собора в Киеве, которые делал известный живописец Виктор Васнецов. Этот "черный ангел" является символом Божьего суда и справедливости, так как держит в одной руке свиток с написанными добрыми и злыми делами людей, а в другой – весы, символ справедливости. В Евангелии говорится, что ангелы на Страшном суде отделят праведников от грешников. Я видел в интернете фотографии этой картины Страшного суда из храма в Коломые, и она очень похожа на аналогичные росписи из Владимирского собора. Могу предположить, что коломыйский художник просто взял их за образец. Поэтому представителям радикального греко-католического духовенства хотелось бы посоветовать, вместо того, чтобы возмущать людей, нарушать законы страны, бегать по митингам, организовывать "духовные майданы", почаще читать Евангелие, изучать богословие, расширять культурный диапазон, а еще лучше – церковное искусство, прежде чем публично говорить всякую несуразицу. Ведь никому из смертных не миновать встречи с "черным ангелом".

Касательно изображения Николая ІІ, это канонизированный святой, которого чтут во всем православном мире, и его икона – явление чисто религиозного, а не политического порядка.

- Согласны ли вы с тем утверждением, что на Западной Украине, в том числе и из-за войны на Донбассе, у самого населения есть запрос на "выдворение" УПЦ или, по крайней мере, сокращение приходов? Или это политические заявления, которые не имеют ничего общего с реальной позицией верующих?

- Я не согласен с первым утверждением, но согласен с тем, что этот "запрос" идет не снизу, а именно сверху. Он формируется СМИ и общей информационной пропагандой, которая направлена против нашей Церкви. Со стороны народа такого запроса просто не существует. Я часто езжу по епархиям в разных регионах нашей страны и могу об этом свидетельствовать. Однако радикальные настроения намеренно подогреваются с помощью отдельных недобросовестных СМИ, а также недружественно настроенных по отношению к нам конфессий, а именно – УПЦ КП и в известной мере некоторыми представителями УГКЦ.

- А если брать последние два года. Сколько приходов УПЦ потеряла по территории Украины? Были ли случаи, когда храмы УПЦ КП или других конфессий переходили под юрисдикцию УПЦ?

- По территории Украины за последнее время в другие конфессии, в частности в Киевский патриархат, от нас перешло около 9 приходов. При этом около 43 было захвачено – с применением силы, с нарушением законодательства. Суды, в которые мы обращаемся, возвращают эти храмы нам, но их решения далеко не всегда выполняются. Также зафиксирован один случай, когда один священник УПЦ КП в Центральной Украине, перешел в нашу Церковь.

- УПЦ часто обвиняют в практике использования "титушек" для защиты спорных храмов. Силовая практика отстаивания своей позиции в реальности существует? Например, привлечение групп поддержки?

- Во-первых, мы – потерпевшая сторона, мы чужих храмов не захватываем, у нас захватывают. Во-вторых, захваты наших храмов, как правило, инициируют клирики УПЦ КП, и делают это при поддержке "Правого сектора" и других военизированных радикально-националистических организаций. Со своей стороны, мы всегда стараемся решать эти вопросы мирно, но в случае, если это не получается, закон не запрещает единоверцам из других приходов помогать своим же собратьям по вере отстаивать их права. Подчеркиваю, мы не захватываем чужие храмы, но люди из других сел собираются, иногда их собирает местный священник, чтобы помочь единоверцам в том или ином селе отстоять храм. Поэтому это не "титушки", а соседи, которых местные хорошо знают и которые могут помочь защитить храм от захвата. Если у нас забирают храмы силой с помощью привезенных людей, то почему мы не можем их отстоять с помощью наших же единоверцев, в условиях, когда полиция бездействует и силовые структуры не исполняют свои прямые обязанности?

- Кстати, о полиции. Как вы относитесь к запрету на капелланов УПЦ в Нацгвардии?

- Негативно. Поскольку в Национальной гвардии служат верующие и нашей Церкви. Если следовать такой логике и быть последовательным, то тогда не следует брать на службу в Нацгвардию верующих нашей Церкви, а они – граждане нашей страны. У каждого человека в демократическом государстве есть свои религиозные права и потребности, и определять способ реализации и удовлетворения своих религиозных потребностей волен сам человек, в данном случае – солдат или военнослужащий, который сам определяет, какой священник ему нужен. Это право человека, закрепленное законами. Раз есть в Нацгвардии верующие УПЦ, значит, там должны быть и священники УПЦ.

- На днях полиция открыла уголовные производства по факту беспорядков в Борисполе во время Крестного хода в 2016 году. Надеетесь на объективное расследование дел, принимая во внимание тот же факт запрета капелланов УПЦ в Нацгвардии?

- В вашем вопросе есть часть ответа. Но считаю, что все подобные дела в нашем государстве должны решаться на основании законов, а не личных, региональных и других симпатий в поддержке той или иной конфессии. Мы – государство, которое заявляет, что идет в Европу, а в Европейском союзе принцип верховенства права и закона соблюдается достаточно скрупулезно.

- А как считаете, почему вообще Крестный ход 2016 года вызвал такой ажиотаж в СМИ и среди политиков? Ведь в этом году он вновь состоялся, и подобного ажиотажа и нагнетания обстановки не было.

- Иногда само время дает ответы на вопросы. И вы справедливо подметили эту особенность, проведя сравнение между Крестными ходами в 2016 и 2017 годах. Полагаю, что прошлогодняя информационная истерия вокруг нашего Крестного хода была вызвана политическими мотивами и манипуляциями в отдельных СМИ. Почему-то некоторые политические силы, особенно спикеры УПЦ КП, начали нагнетать истерию в прессе, призывать к тому, чтобы остановить "нашествие московского патриархата" на Киев, обвинять в том, что эти люди идут в Киев якобы для того, чтобы поменять власть. Когда же Крестный ход уже подошел к столице, те же спикеры стали лицемерно призывать к толерантности, ненасилию. Все это – манипуляции общественным сознанием, которое в то время было особенно возбуждено войной на востоке страны.

В то же время спикеры нашей Церкви тогда неоднократно заявляли, что это все – ложь и неправда, подчеркивая, что люди идут в Киев с молитвой о мире, они помолятся за мир в Украине и никакого нового Майдана делать не будут, и действительно этого не произошло. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы общество прислушивалось к словам самой Церкви и не слушало тех, кто говорит о Церкви, не принадлежа к ней.

- Некоторые политики предлагают внести изменения в устав УПЦ, чтобы на уровне официальных документов к названию УПЦ была добавлена приставка МП. Якобы без такой приставки прихожане обманываются и не всегда понимают, в храмы какой конфессии ходят. На ваш взгляд, такая приставка уместна?

- Украинская Православная Церковь получила свой статус в 1990 году, когда грамотой Святейшего Патриарха Алексия II Украинский экзархат Русской Православной Церкви был преобразован в Украинскую Православную Церковь. Именно под таким названием – Украинская Православная Церковь – мы зарегистрированы в государстве, и люди знают, куда они идут. То есть та Православная Церковь, которая возникла у нас еще со времени Крещения Киевской Руси в 988 году, как была, так и осталась, только был изменен ее статус.

Да, у нас есть каноническая связь с Московским Патриархатом, а через него – и со всем православным миром, в отличие от непризнанных и неканонических УПЦ КП и УАПЦ. В связи с тем, что наша Украинская Православная Церковь в 1990 году уже была зарегистрирована, Филарет (нынешний глава УПЦ КП), создавая в 1992 году совершенно новую конфессию, а именно УПЦ Киевского Патриархата, был вынужден при регистрации своей религиозной структуры добавить приставку "Киевский Патриархат", чтобы не дублировать название УПЦ, которое на то время уже существовало в юридическом поле Украины. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, считаю, что прибавка МП неуместна, потому что наши люди знают, куда они ходят, и, более того, в храмах они слышат имя предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, которое поминается при каждом богослужении. А по имени главы Церкви легко определить и саму Церковь.

- Священнослужители УПЦ – единственная христианская конфессия, которая продолжает служить на неподконтрольных территориях Донбасса. В каких условиях проходит это служение? В чем трудности?

- Действительно, епархии Украинской Православной Церкви остались единственными структурами, которые присутствуют на Донбассе по обе стороны линии разграничения. Ряд наших священников служат на нескольких приходах, одни из которых находятся на подконтрольных, а другие – на неподконтрольных Украине территориях. И этот факт признают даже местные государственные чиновники, которые трудятся в этих областях. Они прямо говорят нашим священникам, что "вы остались единственным связующим звеном с теми неподконтрольными территориями". "Мы, – продолжают они, – не можем туда поехать, а вы – можете".

Главная проблема – это, конечно же, война. Как следствие, разруха, бедность, нищета. А также проблема в том, что люди очень разделены. Наши священники там, на Востоке Украины, да и не только там, принципиально не говорят о политике, не вступают в политические диспуты, а несут свое священническое служение, не разделяя людей на "правых" и "виноватых". Они реально объединяют людей, а если людей, то и страну.

- Как относитесь к заявлениям отдельных политиков, например, Ильи Кивы, о том, что УПЦ нужно выгнать из Киево-Печерской лавры и "вернуть ее народу"?

- Киево-Печерская Лавра с самого своего основания принадлежит народу. Верующие Украинской Православной Церкви тоже являются народом Украины. Не надо делить народ. Считаю, что особенно тем людям, которые облечены властью или имеют какой-либо вес в политике или в обществе, нужно осторожно высказываться на эти темы.

- В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко активно пиарился на расследовании "отстранения от должности покойного Митрополита Владимира". На допрос был вызван даже Предстоятель УПЦ. На данный момент ГПУ продолжает вызывать на допросы священнослужителей УПЦ или все затихло?

- Специально за этим процессом не слежу, считая его политически мотивированным. Инициаторы, видимо, полагали, что революционные эмоции смогут повлиять на епископов УПЦ, чтобы придать своим вымыслам вид правдоподобия. Однако в Священном Писании мы читаем, что ложь – не вечна, вечной может быть только правда: "Уста праведные вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновенье".

Уверен, что в Генеральной прокуратуре работают не просто профессионалы своего дела, но люди, прислушивающиеся к голосу своей совести, люди, для которых правда и закон являются жизненным приоритетом, ведь, по словам святого царя и псалмопевца Давида, только "тот, у которого руки неповинны и сердце чисто… получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего". Относительно же тех, кто продолжает упорствовать во лжи и клевете, мы просим Бога словами того же пророка Давида: "Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих".

Артур Гор, "Апостроф".