В УПЦ подтвердили, что инициатива о примирении исходила от Киевского патриархата

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) утверждает, что инициатива о примирении исходила от главы УПЦ КП Филарета.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, комментируя письмо Филарета к предстоятелю и епископам Русской Православной Церкви.

”Это письмо получило широкий резонанс как в СМИ, так и в церковной среде. В нем есть совершенно четкие предложения о восстановлении евхаристического единства с Русской Православной Церковью, а через неё со всем мировым православием. Архиерейский собор единогласно принял решение создать комиссию, чтобы эта инициатива (о примирении - УНИАН) имела свое продолжение, потому что нельзя откладывать решение вопроса преодоления церковного раскола”, - сообщил архиепископ Климент.

Также владыка добавил, что инициатива о примирении исходила именно от УПЦ КП.

”Мы знаем, что этому письму предшествовали инициативы со стороны Киевского патриархата, и не в Киев кто-то приезжал из Москвы, а из Киева в Москву приезжали делегации, которые высказывали свои предложения”, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, исходила ли от РПЦ инициатива о написании Филаретом письма для того, чтобы на соборе РПЦ с него была снята анафема.

”Насколько мне известно, представители Киевского Патриархата в США обратились к епископу Русской Православной Церкви Иоанну и оттуда пошла информация, что есть просьба о контактах с высшим руководством РПЦ”, - подчеркнул владыка Климент.

В свою очередь заместитель главы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич заявил: ”Инициатива (о примирении - УНИАН) исходила от них, от Филарета лично. И не от РПЦ, несмотря на то, что об этом говорят в СМИ”.

Также он добавил, что УПЦ будет продолжать диалог с Киевским патриархатом несмотря на то, что "в Украинской Православной Церкви нет в отношении этого диалога особых иллюзий”.

”Мы сдержанно относимся к перспективе этого диалога, не имеем никаких иллюзий, но считаем, что раскол для Церкви является злом и огромной проблемой. Я хотел бы заметить, что этот диалог больше нужен для УПЦ КП, чем нам, потому что мы являемся законной Церковью, признанной, канонической и легитимной. Они являются незаконной, непризнанной и нелегитимной. И должны быть более заинтересованы в этом диалоге”, - подытожил протоиерей Николай Данилевич.