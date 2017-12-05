Народ Украины ждет прекращения церковного раскола – архиепископ Климент

Один из главных итогов прошедшего в Москве Архиерейского собора —неожиданное для внешних наблюдателей развитие болезненной "украинской" темы. Письмо Филарета (Денисенко), поступившее в адрес Собора, и реакция на него Русской православной церкви дали надежду, что четвертьвековой раскол православия на Украине — это не навсегда, и канонической церкви есть что противопоставить давлению политиков. О том, почему на Украине и в России не теряют надежду на возвращение раскольников и в каких условиях сейчас живет Украинская православная церковь, ТАСС рассказал председатель Синодального информационного отдела УПЦ Московского патриархата архиепископ Ирпенский Климент (Вечеря).

— Есть ли сейчас реальные надежды для продолжения диалога с непризнанным Киевским патриархатом о возвращении раскольников к каноническому православию?

— Из содержания письма, подписанного бывшим митрополитом Филаретом, можно сделать вывод, что находящие в расколе наши собратья осознают необходимость восстановления евхаристического общения. Оно было прервано в 1992 году в результате того, что часть священников во главе с бывшим предстоятелем Украинской церкви ушли в раскол.

Церковное разделение — рана на теле Церкви. Раскол — это не просто проблема, это наша огромная боль. Все предыдущие годы мы искали возможности для того, чтобы этот раскол был уврачеван. Ведь миллионы людей Украины находятся вне канонического православия, вне Церкви, которая дает возможность человеку спастись. Они лишены церковных таинств, без которых невозможно мыслить о полноценной духовной жизни.

Мы понимаем, что для самого Филарета спустя десятилетия раскольнических действий обратиться с предложением о восстановлении литургического единства — это непростой шаг. И все-таки он этот шаг сделал. Поэтому каковы бы ни были комментарии к его заявлениям, очень хочется верить, что Бог еще даст ему возможность исправить тот вред, который был им нанесен Церкви.

Но для того, чтобы раскол исцелить, необходимо преодолеть его причины. Раскол — это всегда нарушение канонов Церкви. И исправление его последствий должно быть только совершенно понятным каноническим путем. Созданная на Архиерейском Соборе комиссия имеет достаточную компетенцию для поиска такого эффективного пути.

— После того информационного взрыва, который мы наблюдали в связи с публикацией решения Архиерейского собора в ответ на письмо Филарета (Денисенко), нет ли опасности большей радикализации адептов непризнанного Киевского патриархата, например, новых захватов храмов канонической церкви?

— В письме звучат слова: "Простите меня отцы и братья". Хочется верить, что они наполнены конкретным содержанием и совершенно четким смыслом, который помог бы преодолеть всю ту агрессию, которая сейчас со стороны так называемого Киевского патриархата проявляется в адрес канонической церкви. Посмотрим, как эти слова будут соотноситься с последующими поступками.

— Как в целом украинское общество, для которого православная культура всегда была очень значима, реагирует на многолетний церковный раскол? Как воспринимают в современной Украине каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата простые верующие?

— Украинская православная церковь — самая крупная религиозная организация Украины. В нее входят более 12 тыс. приходов, действует 251 монастырь. В них совершают служение более 12 тыс. священнослужителей.

Миллионы людей Украины находятся вне канонического православия, вне Церкви. Они лишены церковных таинств, без которых невозможно мыслить о полноценной духовной жизни

Так называемый Киевский патриархат и другие религиозные организации в существенном меньшинстве. Несмотря на агрессию некоторых радикальных политиков, на травлю в средствах массовой информации и попытки дискредитации церкви и ее верующих с помощью инициаций каких-то законопроектов в Раде, все-таки Украинская церковь, в которой есть благодать, привлекает наибольшее число украинцев.

Кроме того, это единственная религиозная организация Украины, которая равномерно представлена во всех ее регионах, в отличие от других, которые локально сильны в отдельных областях. Например, локализация непризнанного Киевского патриархата, в основном — на западной Украине. В этом смысле Украинская православная церковь является важным объединяющим фактором для людей. Это единственная институция в украинском государстве, которая способна интегрировать общество, находить точки для соприкосновения.

— Можете ли вы констатировать вмешательство в диалог канонической церкви с раскольниками каких-либо политических сил?

— Мы, безусловно, ощущаем определенное давление и со стороны некоторых политиков, особенно тех, которые используют церковную риторику в своей политической агитации. Таким образом, определенные трудности в церковной жизни существуют.

Мы сталкиваемся со случаями дискриминации и с прямыми угрозами и оскорблениями священнослужителей, прихожан храмов только лишь потому, что они принадлежат к Украинской православной церкви, которая имеет каноническое единение с Русской православной церковью. Но благодаря поддержке народа церковь сегодня не просто существует, она продолжает выполнять свою надвременную миссию. Если бы у нее не было благодати, ее бы не поддерживали люди, а если бы ее не поддерживали люди, она не могла бы быть так широко представлена в украинском обществе.

— Как вы можете оценить итоги Архиерейского собора, прошедшего в Москве, в котором участвовал и украинский епископат? Какое значение он имел в жизни Украинской православной церкви?

— В Москву для участия в Соборе приехало большинство архиереев Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем — митрополитом Киевским Онуфрием. Нам очень отрадно, что те вопросы, которые касались Украины, единогласно принимались всеми архиереями из 22 стран, которые составляют Собор.

Важно, что Собор обратил внимание на важные инициативы патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, направленные на освобождение военнопленных, которые находятся в заключении из-за военного конфликта на востоке Украины.

В докладе митрополита Онуфрия на Соборе также прозвучала важная информация о гуманитарной миссии УПЦ. Он рассказал, что церковью было собрано и отправлено в зону боевых действий около 600 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, с февраля 2015 года реализуется гуманитарная программа "Миссия милосердия и примирения" по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей через общины православных храмов.

Это оказание духовной поддержки мирным жителям востока Украины, сбор и адресная доставка гуманитарной помощи пострадавшим, а также организация и функционирование центров гуманитарной помощи, накопительных складов и благотворительных столовых.

В зоне боевых действий находятся пять епархий УПЦ. Епископат, духовенство и монашествующие этих епархий заслуживают слов особой благодарности за свое жертвенное служение, а миряне — за твердое стояние в православной вере и сохранение церковного единства. Все это прозвучало на Архиерейском соборе.

— Насколько значимыми были изменения, которые предложил внести в устав Русской православной церкви митрополит Киевский Онуфрий, и которые в результате были приняты Собором?

— Эти изменения еще раз подчеркнули особый статус самоуправляемости Украинской церкви в числе всех поместных православных церквей мирового православия.

В новой редакции устава Русской православной церкви теперь выделена особая глава "Украинская православная церковь". Это связано с тем, что с 1990 она получила статус независимости и самоуправляемости, то есть она самостоятельна в своем управлении. Ее руководящими органами являются собор епископов УПЦ и Синод УПЦ.

До недавнего времени все положения, касающиеся Украинской церкви, были разрозненны и содержались в разных документах. Была необходимость систематизировать имеющиеся в канонических документах РПЦ упоминания.

Архиерейский собор сделал все, чтобы в уставе отобразился особый статус УПЦ. Собор еще раз подчеркивает, что это статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии. То есть ее полномочия определяются томосом (декретом), который в 1990 году выдал нашей церкви покойный патриарх Московский Алексий II.

Наша церковь финансово самостоятельна, она самостоятельно избирает себе предстоятеля и епископов, самостоятельно учреждает новые епархии, иными словами, определяет свое административное устройство, самостоятельно принимает решения о создании новых учебных заведений, монастырей, синодальных структур и так далее. Центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. Вместе с тем через Русскую православную церковь украинские православные имеют духовную, то есть каноническую связь с мировым православием.

ТАСС.