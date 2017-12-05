В УНИАН началась пресс-конференция УПЦ о перспективах украинского православия
10:21, 05 декабря 2017Православие
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В УНИАН началась пресс-конференция УПЦ
Сейчас в информационном агентстве УНИАН проходит пресс-конференция на тему "Перспективы украинского православия".
Онлайн-трансляция доступна здесь.
В пресс-конференции принимают участие председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), председатель Синодального юридического отдела протоиерей Александр Бахов, заместитель председателя отдела Внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич.
Участники пресс-конференции рассказывают о важных решениях и изменениях в отношении УПЦ, которые были приняты на Архиерейском Соборе РПЦ 29 ноября - 2 декабря.
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