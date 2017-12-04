14 православных Церквей мира собрались в Москве в честь 100-летия интронизации святителя Тихона

Участие глав и представителей Поместных Церквей на торжествах в Москве по случаю 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви является "видимым свидетельством православного единства".

Об этом сказал сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершения Божественной литургии в храме Христа Спасителя с участием всех архиереев РПЦ и зарубежных церковных делегаций.

4 декабря, в день Введения в храм Богородицы, Православная Церковь отмечает столетие со дня интронизации - возведения на патриарший престол святителя Тихона (Белавина).

В Храме Христа Спасителя была установлена рака с честными мощами святителя Тихона, Патриарха Московского, которые были принесены в кафедральный собор из Донского ставропигиального мужского монастыря.

Богослужение возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

Божественную литургию совершили Предстоятели и главы делегаций Поместных Православных Церквей, участвующие в торжествах по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

После богослужения состоялся торжественный прием Предстоятелей и глав делегаций Поместных Православных Церквей.

Как сообщал "УНИАН-Религии", на прошлой неделе в Москве прошел Архиерейский собор РПЦ, на который прибыло 347 епископов РПЦ, в том числе епископат УПЦ. Торжества по случаю 100-летия интронизации патриарха Тихона стали кульминацией всех мероприятий.

По информации патриаршей пресс-службы, 5-6 декабря, пройдут двусторонние встречи Патриарха Кирилла с предстоятелями и представителями поместных православных церквей.

*** Избрание святителя Тихона произошло в ноябре 1917 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Москве. Главным решением Всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода. Святитель Тихон, впоследствии возглавивший и собор новомучеников Русской церкви - был возведен на патриарший престол 4 декабря 1917 года.

Святитель Тихон (Белавин, 1865-1925) был канонизирован в 1989 году. Он провел годы своего первосвятительского служения в поисках приемлемого компромисса между Церковью и советской властью. В конечном итоге он был арестован. До конца жизни патриарх Тихон оставался под следствием, в декабре 1924 года на него было совершено покушение, после которого святитель слег и в апреле 1925 года скончался. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую Православную Церковь