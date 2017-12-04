УПЦ отправила гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса

Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам 1 декабря была доставлена очередная партия гуманитарной помощи нуждающимся людям, которыми занимаются приходы Украинской Православной Церкви Донецкой и Горловской епархий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ua.

По информации Госпогранслужбы, «через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию проехали 2 автомобиля с гуманитарным грузом (продуктовые и гигиенические наборы) общим весом более 93 тонн от религиозной организации «Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи»».

Автомобили с гуманитарной помощью были разгружены в храмах Украинской Православной Церкви г. Горловка и г. Донецк.

В рамках миссии «Милосердие и Примирение», реализуемого Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам в сотрудничестве с международной благотворительной организацией «Diakonie Katastrophenhilfe», в Горловку и Донецк было доставлено продуктовую и гуманитарную помощь в размере 2910 наборов.

Несмотря на то, что конфликт в зоне АТО прошел стадию обострения, потребности мирного населения не исчезли, они перешли из состояния обострения в хронический. Атмосфера “тревожной тишине”, как выражаются жители зоны АТО, подтверждает себя в фактах: заброшенные не только города, села, дома, но и люди... Многодетные семьи, родители-одиночки, инвалиды, сироты, одинокие старики, раненые и большое количество других жителей нуждаются в помощи. Украинская Православная Церковь в силу своих возможностей пытается помочь и поддержать мирных жителей зоны АТО не только имеющимися на приходах ресурсами, но и внешними, которые милостью Божьей поступают с территории Украины благодаря труду наших братьев и сестер во Христе, сообщают в Миссии.

На этот раз нуждающиеся Донецкой и Горловской епархии приняли наборы, рассчитанные на получателей по трем возрастным категориям:

1) Набор для малышей в возрасте до 1 года;

2) Набор для детей от 1 до 3 лет;

3) Набор для детей в возрасте от 3 лет и взрослых.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам продолжает осуществлять проект помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на востоке Украины “Миссия Милосердия и Примирения»” и просит молитвенной поддержки.

В гуманитарных проектов Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам и совместных дел Милосердия можно приобщиться, перечислив свое пожертвование на расчетный счет или на банковскую карточку Отдела, с отметкой «Миссия МП».

РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: МИССИЯ СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ

Счет: 26000052664282

МФО: 320649

ОКПО: 40721804

Банк: ПАО КБ ПриватБанк Или карта Приватбанка 5169 3305 0988 5528 с указанием платежа “Миссия МП“.