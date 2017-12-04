Патриарх Кирилл обсудил с Румынским Патриархом Даниилом "украинский вопрос"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что он надеется на преодоление церковного раскола в Украине.

Об этом он сказал на встрече с Патриархом Румынским Даниилом во время обсуждения религиозной ситуации в Украине, в частности, вопроса исцеления раскола, сообщает Служба коммуникации ОВЦС РПЦ.

“Я надеюсь, что по милости Божией в какой-то момент все эти разделения удастся преодолеть. И я был рад свидетельству о том, что украинский епископат желает преодолеть эти разделения. В их сердце любовь к тем, кто отделился, и, конечно, они вместе со всеми страдают от этих разделений”, - сказал Патриарх Кирилл.

Во время встречи Предстоятель РПЦ выразил благодарность Предстоятелю Румынской Церкви за поддержку Украинской Православной Церкви.

"Я радуюсь тому, что Собор явил крепкое единство нашего епископата, несмотря на трудные процессы, которые происходят на Украине и требуют большого мужества от нашего епископата. И это мужество они являют, ибо понимают, что защищают единство Святой, Соборной и Апостольской Церкви", - подытожил Патриарх Кирилл.