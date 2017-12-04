Филарет готов встретиться для переговоров с Патриархом Кириллом

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет готов встретиться для переговоров с Предстоятелем РПЦ Патриархом Кириллом, но не откажется от идеи автокефалии Украинской церкви.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1 +1".

"Если бы он (патриарх Кирилл) предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции - автокефалии Украинской церкви - не отступил бы", - подчеркнул Филарет.

При этом он добавил, что пока таких предложений о встрече не поступало.

"Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора РПЦ, чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия", - отметил глава УПЦ КП.