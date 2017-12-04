В Стамбуле Патриархи Константинопольский и Болгарский освятят церковь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и болгарский премьер-министр Бойко Борисов будут присутствовать при повторном освящении церкви Святого Стефана в Стамбуле 7 января 2018 года. Оба государственных лидера согласились совместно участвовать в церемонии освящения храма в ходе телефонного разговора, посвященного двусторонним отношениям между двумя странами, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство "Fides".

Расположенная на берегу бухты Золотой Рог, недалеко от главного здания Константинопольской Патриархии, болгарская церковь Светого Стефана также известна как "Железная церковь", из-за материалу, в котором раньше была отстроена конструкция здания. Восстановление здания, частично финансируемое муниципалитетом Стамбула, продлилось 7 лет и включало возобновление приблизительно 90 процентов здания.

Патриарх Константинопольский Варфоломей и Патриарх Болгарский Неофит возглавят чин великого освящения отреставрированного болгарского храма бывшей столицы Османской империи.