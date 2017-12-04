В УПЦ гораздо больше самостоятельности, чем у других самоуправляемых Церквей в составе РПЦ – архиепископ Климент

Украинская Православная Церковь выделяется из числа самоуправляемых Церквей на том основании, что у нее гораздо больше прав и гораздо шире ее полномочия, нежели у других самоуправляемых Церквей, таких как Японская, Эстонская, Латвийская и другие. Об этом рассказал архиепископ Ирпенский Климент, комментируя суть изменений, внесенных в Устав РПЦ на Архиерейском соборе, сообщает "Благовест-Инфо".

На пресс-конференции по итогам Архиерейского собора, которая состоялась 2 декабря, архиепископ Климент рассказал о причинах принятия Определения Архиерейского собора «О внесении изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви и другие документы Русской Православной Церкви», которое касается УПЦ.

Архиепископ отметил, что принципиальных изменений статуса УПЦ в документе нет, он лишь систематизирует то, что уже принималось священноначалием РПЦ ранее.

«В новой редакции Устава РПЦ выделена особая глава об УПЦ. Это связано с тем, что с 1990 г. УПЦ получила статус независимости и самоуправляемости. Ее высший руководящий орган – собор епископов УПЦ, предстоятель и Синод УПЦ. Необходимо было систематизировать все те упоминания в канонических документах РПЦ, которые касаются УПЦ. До сегодняшнего дня эти положения были разрознены в разных документах. Собор сделал все для того, чтобы это систематизировать, что было четким и прозрачным представление о том, какой статус имеет УПЦ в составе РПЦ. Собор еще раз подчеркивает, что это статус самоуправляемой Церкви с правами широкой автономии…», - сказал владыка Климент.

Архиепископ Климент пояснил, в чем состоят новые моменты, внесенные в Устав РПЦ.

«В частности, в этом документе (Определении Архиерейского собора – ред.) указано, что документы, которые принимаются в РПЦ, действуют в УПЦ с учетом ее статуса самоуправляемости. Это же касается и судебных инстанций: Общецерковный суд РПЦ не имеет полномочий в пределах УПЦ. Раньше это не было прописано. А согласно уставу УПЦ высшей судебной церковной инстанцией является Архиерейский собор УПЦ. Это было косвенно сказано в уставе РПЦ, но не было до сегодняшнего дня прописано в отдельном положении Устава, которым УПЦ выделяется из числа самоуправляемых Церквей на том основании, что у нее гораздо больше прав и гораздо шире ее полномочия, нежели у других самоуправляемых Церквей, таких как Японская, Эстонская, Латвийская и другие», - подчеркнул архиепископ Климент.