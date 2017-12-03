Патриарх Антиохийский напомнил епископам Собора РПЦ о единстве и попросил помочь восстановить жизнь Сирии

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X выступил на заключительном заседании Архиерейского Собора РПЦ с призывом помочь в восстановлении мирной жизни Сирии.

«Мы как единая Православная Церковь должны сделать все возможное для сохранения единства Сирии и возвращения сирийских христиан на свою землю, для восстановления разрушенных церквей и монастырей, для обеспечения всех составляющих достойной жизни - возможностей трудоустройства, полноценного питания, медицинского обслуживания и учебы для братьев, которые пострадали в жестокие дни, чтобы явить тем самым силу Христа», - заявил Предстоятель Антиохийской Церкви.

В своем выступлении Патриарх Иоанн X отметил большой вклад в восстановлении мирной жизни Сирии, который вносит Русская Православная Церковь.

«Мы чтим Вашу позицию, касающуюся кризиса в нашей стране, и гордимся, взирая на Ваше сопереживание и благородные действия, побуждающие постоянно оказывать гуманитарную помощь, которая является венцом, украшающим и укрепляющим историю российско-антиохийских отношений», - обратился Патриарх Антиохийский Иоанн X к Предстоятелю РПЦ.

Призыв помогать христианам, страдающим от военных действий и терроризма, содержится в итоговом послании Архиерейского Собора.

Пленарные заседания Архиерейского собора РПЦ проходили с 29 ноября по 2 декабря.

По материалам pravmir.ru