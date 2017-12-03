Православная Церковь разрешила венчаться крестным, но по особому благословению

Архиерейский собор РПЦ внес изменение в практику заключения браков между крестными отцом и матерью. Браки между восприемниками могут совершаться, но только по благословению епархиального архиерея.

Об этом заявил глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, цитируя постановление на пресс-конференция по итогам Собора РПЦ.

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Вместе с тем пресс-секретарь Патриарха Кирилла протоиерей Александр Волков отметил, что браки между крестными во многих епархиях были запрещены правящими архиереями, поэтому в ходе работы Собора на эту тему велась оживленная дискуссия. В результате, в формулировке Постановления указано, что на подобный брак нужно брать благословение архиерея.

Также Архиерейский Собор принял решение о том, что при разрешении на венчание будут учитываться и браки, ранее зарегистрированные в ЗАГСе.