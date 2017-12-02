В Киевском Патриархате для встреч с РПЦ предложили Ригу или Вильнюс

Пресс-секретарь УПЦ Киевского Патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявил, что в УПЦ КП рассматривают возможность встречи с комиссией по диалогу, созданной Архиерейским Собором РПЦ, в Риге или Вильнюсе.

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Об этом говорится в интервью, размещенном на официальном сайте УПЦ КП.

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"Синод нашей церкви рассмотрит эту ситуацию и ход общения, и их инициативу вести диалог. И думаю, что будет сформирована соответствующая комиссия, и уже в контакте с двумя комиссиями будет определено место и время проведения диалога. В любом случае, вряд ли мы будем ездить в Москву. Во время предварительного общения мы предложили для встреч нейтральное место, где будет гарантирована безопасность участников и невмешательство внешних факторов в процесс. С нашей стороны звучали мысли о Вильнюсе или Риге. Наша позиция была принята к сведению – что дальнейший диалог будет на нейтральной территории", - сказал архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.