Архиерейский Собор РПЦ охарактеризовал миссию Украинской Православной Церкви в своем Постановлении

Архиерейский Собор Русской Правосавної Церкви охарактеризовал миссию Украинской Православной Церкви в Постановлении, которое принял сегодня, в последний день работы Собора.

В частности, в седьмом пункте постановления отмечается, что Собор внес изменения в Устав Русской Православной Церкви, подчеркнув особый статус Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве.

Участники Освященного Собора выразили глубокую обеспокоенность фактами захватов храмов Украинской Православной Церкви, а также попытками ее законодательной и административной дискриминации (п. 27).

Собор призвал церковную полноту к усердной молитве за народ Украины и о духовном укреплении всех верных чад канонической Православной Церкви Украины, а также обратился к мировому сообществу способствовать восстановлению прочного и справедливого мира на земле Украины (п. 27). Архиереи отметили призыв, выраженный в Гаванской декларации 2016 года, ко всем общественным силам Украины (п. 43), «трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта».

Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения военнопленных. Собор одобрил усилия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по освобождению военных и призвал к молитве об освобождении пленных (п. 27).

Также члены Собора не обошли вниманием проблему электронной идентификации личности, учета и обработки персональных данных. Архиереи призвали власти соблюдать принцип добровольности и альтернативы при присвоении любых идентификаторов (п.34).

Касаясь темы духовного образования, архиереи одобрили стремление к постепенному получению духовными учебными заведениями государственной аккредитации. Учитывая это, Архиерейский Собор высоко оценивает положения украинского законодательства, которые дают возможность присуждения в области теологии ученых степеней, признаваемых государством. Также положительно были оценены государственные законодательные инициативы, направленные на расширение возможности преподавания основ и истории религиозных традиций в светских учебных заведениях (п. 33).

По материалам news.church.ua, sobor.patriarchia.ru.