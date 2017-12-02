В РПЦ не исключают начало диалога с УПЦ КП даже после заявления Филарета о необходимой ему автокефалии

Русская Православная Церковь не исключает начала диалога с Украинской Православной Церковью Киевского патриархата после обращения главы УПЦ КП Филарета и его последующих заявлений.

Об этом сегодня заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда, сообщает "РИА Новости Украина".

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе.

Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" в Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На пресс-конференции в пятницу Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

"Архиерейский собор получил письмо, это письмо было рассмотрено, подготовлен известный вам ответ, создана комиссия. Если есть заинтересованность во взаимодействии, значит, последуют соответствующие действия и со стороны так называемого Киевского патриархата. Тогда, возможно, начнётся диалог", - сказал Владимир Легойда на пресс-конференции по итогам Архиерейского Собора РПЦ.

Он также отметил, что не считает нужным комментировать публичные заявления представителей УПЦ КП.

"Надеемся, что раны, нанесённые и наносимые расколом, сегодня будут уврачованы", - добавил Легойда.