Синод УПЦ КП создаст комиссию по диалогу с РПЦ

В ответ на создание комиссии, которую 30 ноября создал Архиерейский Собор РПЦ в Москве для ведения переговоров с УПЦ Киевского Патриархата относительно преодоления церковного разделения, Синод УПЦ КП на ближайшем заседании рассмотрит желание РПЦ вести диалог и примет соответствующее решение. Об этом говорится на официальном сайте УПЦ Киевского Патриархата.

"Однако целью такого диалога не может быть ни «покаяния» перед РПЦ, ни административное присоединения к ней в любой форме. Единственной конечной целью такого диалога УПЦ КП видит исключительно признание автокефалии Поместной УПЦ Киевского Патриархата, и объединение украинского православия. Поэтому Священный Синод УПЦ КП на ближайшем заседании рассмотрит желание РПЦ вести диалог и примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

В то же время председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) говорит, что "письмо Филарета" - это полностью инициатива его автора, сообщает официальный сайт РПЦ.

"Это не была наша инициатива, вопреки тем заявлениям, которые сейчас делаются в Киеве, это была инициатива представителей самого автора письма. Они к нам обратились - сначала через своих представителей в Америке, потом уже непосредственно. Мы с ними встречались, они этого письма привезли, письмо было передано патриарху, и затем был зачитан на Архиерейском соборе", - сказал митрополит Иларион.