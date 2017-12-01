УПЦ расскажет о перспективах украинского православия 5 декабря на пресс-конференции в УНИАН

5 декабря в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (ул.Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему "Перспективы украинского православия".

В пресс-конференции примут участие глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, заместитель главы отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Участники пресс-конференции также расскажут о важных решениях и изменениях в отношении Украинской Православной Церкви, которые были приняты на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября - 2 декабря.

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