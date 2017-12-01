В РПЦ назвали условия эффективных переговоров с УПЦ КП

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов поделился своим видением диалога с представителями УПЦ КП. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Правмир».

Протоиерей Николай Балашов является членом специальной комиссии для переговоров с теми, кто отделился от церковного общения.

По словам представителя РПЦ на Архиерейском соборе «не было существенных разногласий относительно целесообразности начала диалога с представителями УПЦ КП.

«Сегодняшнее решение Собора — это продолжение той линии, которой наша Церковь придерживается на протяжении всех этих 25 лет. В 2008 году Архиерейский собор в определении “О единстве Церкви” одобрил усилия Украинской православной церкви по преодолению раскола посредством диалога. В основе этого диалога – верность каноническому преданию Церкви и стремление возвратить в церковное общение отделившихся от спасительного единства», – заявил протоиерей Николай Балашов.

Он выразил надежду на то, что диалог с представителями УПЦ КП может стать началом прекращения насильственных действий в отношении православных прихожан и попыток изгнания верующих Украинской Православной Церкви из храмов.

«Хотелось бы, чтобы для диалога была создана благоприятная почва. Нужно прекращение враждебной риторики. Нужно прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих из храмов», – отметил зампредседателя ОВЦС.