Зачем Филарет написал письмо к РПЦ и сказал в нем "прошу прощения во всем..." - СМИ

Последний день осени ознаменовался поистине историческими событиями в церковной среде.

Сперва Архиерейский Собор Русской православной церкви в Москве единогласно поддержал предложение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о внесении в устав РПЦ изменений, подчеркивающих независимый статус Украинской Православной Церкви.

А затем там же на Архиерейском Соборе зачитали письмо бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви, в котором он попросил прощения.

Как связаны эти события и какие они несут перспективы для украинского православия, проанализировала "Страна".

Исторический Собор

Архиерейский Собор в Москве, открывшийся 29 ноября, изначально имел все основания считаться эпохальным. Во-первых, он приурочен к столетию большого Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов, который принял решение о восстановлении патриаршества на Руси и избрал первого патриарха нового времени – святителя Тихона.

Во-вторых, нынешний Архиерейский собор стал рекордным по количеству участников - на него зарегистрировались 347 архиереев российских и зарубежных епархий РПЦ.

В-третьих, заметное внимание было уделено украинским вопросам, которые рассматривались во второй день Собора.

Независимая УПЦ

Слово для доклада предоставили предстоятелю УПЦ Онуфрию, который предложил внести изменения в устав РПЦ, подчеркивающие особый статус Украинской Православной Церкви.

Как пояснил Предстоятель, в настоящее время в Уставе Русской Православной Церкви статус УПЦ прописан в пункте 18 Главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви", а это не в полной мере соответствует Определению Архиерейского Собора РПЦ 1990 года о предоставлении УПЦ независимости и самостоятельности в ее управлении.

В связи с этим, Митрополит Онуфрий предложил выделить отдельную главу в Уставе РПЦ с названием "Украинская Православная Церковь", в ней отдельно оговорить, что УПЦ, являющейся независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии, предоставлена независимость (это слово в прежней редакции отсутствовало) и самостоятельность в ее управлении.

В своем обращении к собору Митрополит Онуфрий попросил о подчеркивании особого статуса УПЦ в связи с создавшейся ситуацией в Украине, когда "активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом".

На просьбу Онуфрия Собор отреагировал единогласным одобрением. Соответствующие поправки были внесены в устав. В них также говорится, что "центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве".

Отмечено также, что отныне Высший общецерковный суд имеет юрисдикцию во всей Русской православной церкви, кроме Украинской.

Что это означает для УПЦ

Стоит отметить, что и ранее, хотя УПЦ считалась частью РПЦ, речь не шла об административной зависимости.

Например, еще в 1993 году Патриарх Алексий II писал тогдашнему министру юстиции Украины Василию Онопенко, что Русская православная церковь не имеет претензии на имущество УПЦ, и не существует никакой административно-финансовой подотчетности.

Это значит, что и до сих пор УПЦ являлась самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии и согласно уставу РПЦ, "в своей жизни и деятельности она (т.е. УПЦ – Прим. Ред.) руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси".

Несмотря на то, что в самом Томосе Патриарха говорилось "благословляем через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего Духа быть отныне Православной Украинской Церкви самостоятельной в своем управлении", оппоненты Украинской православной церкви неоднократно пытались использовать связь с РПЦ против самой УПЦ, вплоть до ее запрета на территории Украины.

Только в этом году парламент несколько раз пытался внести на рассмотрение ряд законопроектов, которые были направлены против УПЦ. Например, в законопроекте "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором" предполагалось, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти в Украине.

Эта статья даже на первый взгляд выглядит странно, учитывая, что, согласно Конституции, церковь в Украине отделена от государства. Но еще одна статья данного закона звучит куда конкретнее - если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центра в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины.

После изменения Устава РПЦ такие попытки посягнуть на УПЦ окажутся бессмысленными.

"Устав РПЦ привели в соответствии с Томосом, вывели из под атаки законопроектов, но самое главное - теперь в УПЦ полностью независимый от Москвы церковный суд - может карать (например внутреннюю оппозицию и тут возможны зачистки) или миловать (например, КП). Если раньше отношения между РПЦ и УПЦ были федеративные, сейчас они конфедеративные", - пояснил "Стране" политический эксперт Руслан Бортник.

В свою очередь, политолог Константин Бондаренко считает, что после этих изменений политические спекуляции вокруг УПЦ могут быть сняты.

"Теперь будет сложно принять законы против УПЦ. Если будут такие попытки, то любые международные суды, проанализировав Устав РПЦ, сделают вывод о преследовании верующих по религиозному принципу", - говорит "Стране" Константин Бондаренко.

Другими словами, оставаясь в каноническом единстве с РПЦ Украинская православная церковь ликвидирует юридические нюансы, которые говорили о ее связи с Московским патриархатом (е исключено, что для этого будут внесены изменения и в устав самой УПЦ).

Зачем Филарет попросил прощения

А вот еще один "украинский вопрос", прозвучавший на Архиерейском Соборе, может иметь еще более далеко идущие последствия для всего украинского православия.

На Соборе было зачитано письмо предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета, который попросил о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с УПЦ и об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".

"Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом – и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем", – в заключении письма написал бывший митрополит Киевский и всея Украины.

Интересно, что сперва в УПЦ КП категорически опровергли сообщение Русской православной церкви о письме Филарета.

"Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет никогда не обращался к Русской православной церкви с просьбой о помиловании", - заявил спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Однако буквально через час Зоря все-таки признал факт существования письма и привел его полный текст.

Сразу стоит обратить внимание на то, что 88-летний глава УПЦ Киевского патриархата, подписался под письмом в РПЦ как "ваш собрат Филарет", без упоминания своего сана "Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

Филарет просит "вменить яко не бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях".

В 1991 году Филарет стал сторонником предоставления Украинской православной церкви автокефалии. В 1992 году он покинул Русскую православную церковь, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата, а позднее и возглавив ее. УПЦ Киевского патриархата не была признана по сей день ни одной из поместных православных церквей. Сам же Филарет был отлучен от церкви, предан анафеме Русской православной церковью.

Судя по всему, именно об отмене этого отлучения и просит РПЦ Филарет.

Также, глава УПЦ КП действительно просит прошения.

Публикацию текста обращения Филарета Евстратий сопроводил своими пояснениями. В них он доказывает, что данное письмо не является покаянным, а продиктовано лишь стремление к диалогу между церквями.

Еще позже появилось обращение пресс-центра УПЦ КП, где вообще было сказано, что инициатива написания письма исходила от ... Московского патриархата.

"Через посредство Первоиерарха РПЦЗ (МП) митрополита Илариона (Капрал) недавно Московская Патриархия выразила желание вступить в диалог с Патриархом Филаретом. Непосредственным предметом диалога имелось в виду преодоление всего комплекса проблем, которые препятствуют нормальному церковному общению между РПЦ и УПЦ КП, как это должно быть между Поместными Церквами", - говорится в заявлении УПЦ КП.

При этом, по мнению Киевского патриархата, главным препятствием для РПЦ наладить нормальное общение, является ее решения по снятия сана с Филарета и придание его анафеме. Поэтому в качестве первого шага к примирению в УПЦ КП видят их отмену.

"Следствием такого решения должно было стать создание предпосылок для признания Русской Церковью автокефалии Поместной Украинской Православной Церкви и объединение украинского православия вокруг Киевского Патриаршего Престола - что есть и всегда было единственной конечного целью диалога УПЦ КП с Московским Патриархатом", - говорится в заявлении.

При всем при этом, УПЦ КП "приветствует желание РПЦ начать диалог" и на ближайшем заседании примет соответствующее решение по этому поводу.

Сенсационные слова произнесены

Отметим, что в РПЦ и УПЦ восприняли письмо ровно противоположным образом, прочитав его, что называется буквально. В том числе и слова о прощении. Ни анафему, ни лишения сана отменять не намерены до тех пор пока сам Филарет не вернется в лоно Церкви. Об автокефалии и об "объединении вокруг Киевского Патриаршего Престола" речи также, естественно, не идет.

В тоже время, в РПЦ и УПЦ не скрывают определенный оптимизм по поводу появления письма и даже создали комиссию для переговоров с УПЦ КП.

Вошедший в ее состав протоиерей Николай Данилевич уже отметил на своей странице в Facebook, что письмо Филарета является сенсацией.

"Сенсация, но это действительно так. Филарет просит прощения. На официальном сайте РПЦ есть закавыченные цитаты из его письма. Что он под этим подразумевает, когда просит прощения, другой вопрос, но просит и это похвально. И Архиерейский Собор РПЦ положительно отнесся к этому шагу, также как и епископат УПЦ. В его ситуации это мужественный, а следовательно и позитивный шаг. Очевидно, что Филарет приближается к закату своей жизни, а перед лицом вечности теряют свою привлекательность любые амбиции, должности, почести, и даже обиды. Сам факт обращения свидетельствует о том, что он (Филарет) осознает, что учинил раскол, и что анафема все-таки "работает". Он уже не надеется на помощь Константинополя, в чем так долго всех нас убеждал (обманывал) он сам и его спикеры, и о чем мы все это время говорили, что этого не произойдет. Анафема на Филарета была наложена по конкретным причинам, а именно за учинение раскола. Так вот, когда раскол будет преодолен, соответственно, исчезнет причина, по которой была наложена анафема. Тогда ее и снимут. Иными словами следует думать, что позиция Собора РПЦ состоит в том, что снятие анафемы с Филарета должно быть следствием преодоления раскола, и вряд ли условием или началом на этом пути. Новость приятная, но думаю, что для начала следует сдержанно отнестись к ее перспективам. Особенно после всего того, что Филарет и его конфессия натворила по отношению к УПЦ за последние годы. Важно, чтобы этот шаг был воспринят Церковью, церковным народом. Но мы христиане, и должны и будем прощать. А во-вторых, сегодняшний вечерний комментарий в Фейсбуке их спикера Евстратия Зори на эту тему свидетельствует о том, что диалог может закончится, не начавшись. Теперь важно, чтобы сам Филарет не поддался давлению радикальных и националистических сил, которых много в его структуре, а также не слушал власть имущих, советы которых однажды его уже увели в раскол в начале 1990-х".

Три сценария развития событий

Таким образом, мы видим, что УПЦ и УПЦ КП трактуют письмо Филарета совершенно по разному. К чему тогда может привести их диалог и начнется ли он вообще.

Политологи Руслан Бортник и Кость Бондаренко, а также наши источники в церковных кругах обозначают следующие сценарии дальнейшего развития событий.

Самое простое и банальное объяснение письма Филарета - УПЦ КП пытается хоть на каком-то уровне замириться с РПЦ, снять отлучения и прочие санкции, чтобы затем вести переговоры о переходе под Константипольский патриархат, который уже давно выставил условие - диалог с РПЦ и УПЦ, снятие самых проблемных вопросов. Но на такое РПЦ никогда пойдет потому что сей "хитрый план" считается на раз-два. Как видим, позиция здесь простая - сначала возвращение в церковь, а потом - снятие анафемы.

Второе объяснение: Филарет и часть его приверженцев в УПЦ КП устали быть никем не признанной церковью и реально хотят влиться в УПЦ, использовав для оправдания тот факт, что РПЦ предоставила УПЦ независимость по уставу. "Филарет был предан анафеме и остальные церкви не имеют права ее нарушить. В связи с этим он осознавал полную бесперспективность дальнейших шагов по легализации собственной церкви. На любые обращения ко Вселенскому Патриарху он слышал ответ, решите вопрос относительно анафемы и каноничности. Кроме того, еще возникает вопрос о наследовании в Киевском Патриархате. Достойного наследника у Филарета нет. Он чудесно понимает, что после него может возникнуть кризис в церкви. Он думает о своем месте в истории", - говорит "Стране" Бондаренко. Но такой путь однозначно будет означать раскол в УПЦ КП. "Из нее тут же выделиться при помощи власти УПЦ КП П (правоверная/порошенковская). И, возможно, это будет большая часть церкви Филарета", - говорит Руслан Бортник.

Наконец третий вариант - это попытка при помощи власти и части духовенства УПЦ оформить полную автокефалию церкви, объединившись с УПЦ КП и окончательно порвав с Москвой. Но это будет означать уже раскол внутри самой УПЦ, да и не даст РПЦ автокефалии. Это будет просто еще одна непризнанная никем церковь. Что сделает бессмысленной всю затею. Кроме того, категорически против такого сценария выступает руководство УПЦ во главе с Онуфрием.

"Сейчас УПЦ КП будет пытаться смазать ошеломляющий эффект от письма Филарета разными оговорками, какими-то невероятными рассказами, что это сама РПЦ якобы попросила письмо написать, - сказал "Стране" источник в церковных кругах. - Но это не отменяет того факта, что после двух десятилетей беспощадной борьбы с "московской церковью" Филарет вдруг обратился к ней с письмом, где попросил прощения. Именно Филарт написал РПЦ, а не наоборот. Причем он не подписался своим саном. Что по церковным понятиям очень важный момент. Это уже какой-то сдвиг тектонический пошел. Который, я думаю, не останется без последствий".

На 1 декабря анонсирована большая пресс-конференция Филарета. Ее тема - диалог с РПЦ о признании автокефалии Украинской Церкви. Возможно, на ней ситуация прояснится в большей степени.

Страна.ua