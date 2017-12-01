В УПЦ прокомментировали обращение главы УПЦ КП Филарета к Собору РПЦ

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал обращение главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) к Собору РПЦ на своей странице в Фесбук. Этот текст также разместил официальный сайт УПЦ.

Отец Никоалай - член специальной комиссии для переговоров с теми, кто отделился от церковного общения, которую создал Архиерейский Собор РПЦ.

"Как священнику, вошедшему в состав соответствующей комиссии, мне, наверное, будет непозволительно слишком много говорить на эту тему. Но все-таки позволю себе несколько мыслей по этому поводу.

Сенсация, но это действительно так. Филарет просит прощения. На официальном сайте РПЦ есть закавыченные цитаты из его письма. Что он под этим подразумевает, когда просит прощения, другой вопрос, но просит и это похвально. И Архиерейский Собор РПЦ положительно отнесся к этому шагу, также как и епископат УПЦ.

В его ситуации это мужественный, а следовательно и позитивный шаг. Очевидно, что Филарет приближается к закату своей жизни, а перед лицом вечности теряют свою привлекательность любые амбиции, должности, почести, и даже обиды.

Сам факт обращения свидетельствует о том, что он (Филарет) осознает, что учинил раскол, и что анафема все-таки «работает». Он уже не надеется на помощь Константинополя, в чем так долго всех нас убеждал он сам и его спикеры, и о чем мы все это время говорили, что этого не произойдет.

Анафема на Филарета была наложена по конкретным причинам, а именно за учинение раскола. Так вот, когда раскол будет преодолен, соответственно, исчезнет причина, по которой была наложена анафема. Тогда ее и снимут. Иными словами следует думать, что позиция Собора РПЦ состоит в том, что снятие анафемы с Филарета должно быть следствием преодоления раскола, и вряд ли условием или началом на этом пути.

Новость приятная, но думаю, что для начала следует сдержанно отнестись к ее перспективам. Особенно после всего того, что Филарет и его конфессия натворила по отношению к УПЦ за последние годы. Важно, чтобы этот шаг был воспринят Церковью, церковным народом. Но мы христиане, и должны и будем прощать. А во-вторых, сегодняшний вечерний комментарий в Фейсбуке их спикера Евстратия Зори на эту тему свидетельствует о том, что диалог может закончиться, не начавшись.

Теперь важно, чтобы сам Филарет не поддался давлению радикальных и националистических сил, которых много в его структуре, а также не слушал власть имущих, советы которых однажды его уже увели в раскол в начале 1990-х.

Думаю, что этот шаг Филарета может быть проявлением проснувшегося в нем церковного, а не политического мудрования. Возможно, он думает о пользе Церкви. А возможно, за всем этим стоят какие-то другие цели".