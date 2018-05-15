ОФИЦИАЛЬНО! 13 изменений в уставе РПЦ в отношении Украинской Православной Церкви

Архиерейский Собор РПЦ по предложению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, выделил в самостоятельную главу положения Устава РПЦ, касающиеся Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве.

Об этом говорится в документе принятом на Соборе РПЦ сегодня, текст которого передан "УНИАН-Религии".

"Архиерейский Собор постановил внести изменения в Устав Русской Православной Церкви:

1. Включить в Устав после главы IХ новую главу нижеследующего содержания, с изменением нумерации последующих глав:

«Глава X. Украинская Православная Церковь

1. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии.

2. Украинской Православной Церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года «Об Украинской Православной Церкви».

3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года «Об Украинской Православной Церкви», Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси.

4. Органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви являются ее Собор и Синод, возглавляемые ее Предстоятелем, носящим титул «Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины». Центр управления Украинской Православной Церкви находится в городе Киеве.

5. Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

6. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви после имени Патриарха Московского и всея Руси.

7. Архиереи Украинской Православной Церкви избираются ее Синодом.

8. Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую Православную Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются ее Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором.

9. Архиереи Украинской Православной Церкви являются членами Поместного и Архиерейских Соборов и участвуют в их работе в соответствии с разделами II и III настоящего Устава и в заседаниях Священного Синода.

10. Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви.

11. Решения Священного Синода действуют в Украинской Православной Церкви с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления.

12. В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция. При этом суд Архиерейского Собора является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви.

В пределах Украинской Православной Церкви такие канонические прещения, как пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана, отлучение от Церкви, налагаются епархиальным архиереем с последующим утверждением митрополитом Киевским и всея Украины и Синодом Украинской Православной Церкви.

13. Украинская Православная Церковь получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси".