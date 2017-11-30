Провозглашены к общецерковному почитанию 28 украинских святых - Собор РПЦ
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 30 ноября принял документ «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых».
Как сообщает Информационная служба Архиерейского Собора, на Соборе РПЦ благословили к общецерковному почитанию 28 украинских святых.
Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, учрежденная в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла под председательством Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, установила, что следующие подвижники благочестия, ранее причисленные к лику святых Синодом Украинской Православной Церкви, широко почитаются за пределами Украины во многих епархиях Русской Православной Церкви:
мученик Даниил Черкасский (Кушнир; †1776);
святитель Игнатий Мариупольский, митрополит Готский и Кафский (†1786);
святитель Афанасий Полтавский (Вольховский), чудотворец (†1801);
преподобный Парфений Киевский (Краснопевцев; †1855);
святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский (†1857);
святитель Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский (†1866);
преподобный Иоанн Святогорский (Крюков), затворник (†1867);
преподобный Вонифатий Феофановский, Киевский (Виноградский), игумен (†1871);
преподобный Паисий Киевский (Яроцкий), Христа ради юродивый (†1893);
преподобный Гавриил Афонский, настоятель афонского Ильинского скита (†1901);
преподобный Иона Киевский (Мирошниченко), в схиме Петр, чудотворец (†1902);
преподобный Алексий Голосеевский, Киевский (Шепелев), иеромонах (†1917);
А также подвижники благочестия, объединенные в Соборе Глинских святых:
преподобный Василий (Кишкин), иеросхимонах (†1831);
преподобный Филарет (Данилевский), игумен, настоятель (†1841);
преподобный Феодот (Левченко), монах (†1859);
преподобный Макарий (Шаров), иеросхимонах (†1864);
преподобный Мартирий (Кириченко), монах (†1865);
преподобный Евфимий (Любимченко), схимонах (†1866);
преподобный Досифей (Колченков), монах (†1874);
преподобный Илиодор (Голованицкий), схиархимандрит (†1879);
преподобный Иннокентий (Степанов), архимандрит, настоятель (†1888);
преподобный Лука (Швец), схимонах (†1894);
преподобный Архипп (Шестаков), схимонах (†1896);
преподобный Иоанникий (Гомолко), схиархимандрит, настоятель (†1912);
преподобный Серафим (Амелин), схиархимандрит, настоятель (†1958);
преподобный Андроник (Лукаш; †1974), схиархимандрит;
преподобный Серафим (Романцов; †1976), схиархимандрит;
преподобный Зиновий (Мажуга), в схиме Серафим, митрополит (†1985).