Верующие обеспокоены отсутствием альтернативы при получении биопаспорта – Митрополит Онуфрий

Во время своего доклада на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 30 ноября Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратил внимание собравшихся на беспокойство верующих Украинской Православной Церкви в связи с отсутствием альтернативы в получении биометрических паспортов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство подчеркнул, что внедрение в Украине биометрических документов в течение последних нескольких лет вызвало беспокойство у многих верующих. В частности православных волнует отсутствие альтернативы в получении паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (чипом).

«В своих многочисленных обращениях верующие Украинской Православной Церкви, по своим религиозным убеждениям, выражают нежелание получать паспорт в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель, – отметил Предстоятель УПЦ. – Священный Синод Украинской Православной Церкви неоднократно обращался к высшей государственной власти с просьбой учесть необходимость принципа добровольности и альтернативности при принятии любых идентификаторов, предусматривающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности».

Блаженнейший владыка сообщил, что в своем разъяснении в ответ на обращение Синода Миграционная служба Украины отметила: «бумажные паспорта всех видов будут действовать до срока завершения их действия, однако, при получении новых паспортов с 14-летнего возраста, при потере или продлении действия паспорта, государственные органы будут выдавать только пластиковые карты с электронным носителем».

«Таким образом, согласно данному разъяснению, – подчеркнул Митрополит Онуфрий, – альтернативность для верующих, не желающих принимать электронные идентификаторы личности, не предусматривается».