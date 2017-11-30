Собор РПЦ официально дал независимый статус Украинской Православной Церкви

РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской Православной Церкви, сообщает "Газета.ру".

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», - сказали в пресс-службе.

С настоящего момента в уставе Московского Патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня Блаженнейший митрополит Онуфрий предложил внести отдельный раздел в устав РПЦ под названием "Украинская Православная Церковь". Он акцентировал, что во внутренних вопросах УПЦ должна руководствоваться нормами грамоты патриарха Московского от 1990 года. Следовательно, пункты 4, 8 и 9 раздела XI к УПЦ не относятся. Также, как отметил митрополит, УПЦ не указана в перечне самоуправляемых церквей.

В новом разделе глава УПЦ предложил прописать следующие пункты:

1. Украинская Православная Церковь получила независимость и самостоятельность в управлении в соответствии с определением Архиерейского собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года.

2. Украинская Православная Церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии.

3. В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется определением Архиерейского Собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года, грамотой патриарха Московского и всея Руси 1990 г. и уставом об управлении Украинской православной церковью.

Напомним, Архиерейский Собор РПЦ проходит в Москве с 29 ноября по 2 декабря. В нем принимают участие иерархи УПЦ.