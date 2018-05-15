ОФИЦИАЛЬНО! Митрополит Онуфрий выступил с докладом на Архиерейском Соборе РПЦ (текст)

Во второй день работы Архиерейского Собора, который проходит в Москве, с докладом выступил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Блаженнейший владыка рассказал о жизни Украинской Православной Церкви в современных условиях и ее миротворческом служении. Митрополит Онуфрий упомянул о случаях захватов храмов, принадлежащих общинам канонической Церкви, об инициативах, направленных на дискриминацию крупнейшей религиозной организации Украины, о проблемах с государственной регистрацией приходов. При этом выступающий отметил, что несмотря на ряд проблем и вызовов, которые стоят перед Украинской Православной Церковью в ее взаимоотношениях с государством, в этой сфере также наблюдаются и определенные положительные тенденции.

В своем докладе Блаженнейший митрополит Онуфрий также рассказал о ряде вызвавших дискуссии в украинском обществе инициатив ― в частности, о предложении закрепить в законодательстве право врача отказаться от аборта «по соображениям совести» и введении в стране «электронных паспортов».

Проект "УНИАН-Религии" располагает текстом доклада, который размещаем ниже полностью.

По милости Божией, в период времени после проведения предыдущего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Украинская Православная Церковь, в единстве епископата, духовенства, монашества и мирян, продолжала совершать Свое Богозаповеданное спасительное служение. Несмотря на сложности, обусловленные продолжающимся на Востоке Украины вооруженным конфликтом, а также попытками некоторых сил спровоцировать межконфессиональное противостояние, наша святая Церковь совершает свою спасительную миссию.

Мы смиренно благодарим Бога, своего Творца и Создателя, за те скорби и испытания, которыми Он нас посещает и которые свидетельствуют о том, что Божественная любовь не отвергает нас, грешных, но милостивно представляет нам возможности для нашего возрастания в христианских добродетелях.

Совершая посильный подвиг над своим личным духовным очищением, мы молимся о примирении враждующих, помогаем нуждающимся и призываем к духовно-нравственному обновлению все наше общество.

Статистические данные и наиболее важные события в жизни Украинской Православной Церкви

Украинская Православная Церковь состоит из 53-х епархий, служение в которых совершают 85 архиереев: 52 епархиальных и 33 викарных. 7 Преосвященных архипастырей находятся на покое. В межсоборный период в Украинской Православной Церкви было совершено 5 архиерейских хиротоний. Епископат пополнился четырьмя викариями Киевской Митрополии и викарием Черновицко-Буковинской епархии.

В связи с переименованием г. Днепродзержинск на г. Каменское, Днепродзержинская епархия изменила свое название на «Каменская», а титул епархиального архиерея «Днепродзержинский и Царичанский» изменился на «Каменской и Царичанский».

В 2017 году отошли ко Господу пребывавший на покое Преосвященный митрополит Нифонт (Солодуха), Преосвященный митрополит Нежинский и Прилукский Ириней (Семко) и Преосвященный архиепископ Белогородский Николай (Грох), викарий Киевской Митрополии. Пусть Господь упокоит их души в селениих праведных!

В настоящее время в Украинской Православной Церкви насчитывается 12 069 приходов. В них совершают служение 12 283 священнослужителя, из которых 11 312 — священники и 971 — диаконы. На территории Украины действует 251 монастырь. Послушание в святых обителях несут 4 412 монашествующих — 1685 монахов и иноков, а также 2727 монахинь и инокинь. В семнадцати духовных учебных заведениях нашей Церкви на дневном отделении обучается 1 429 студентов.

В обозреваемый период времени решением Священного Синода Украинской Православной Церкви был причислен к лику Святых монах Иоанн Святогорец (Вышенский). К лику местночтимых Святых, в пределах Киевской епархии, были причислены: митрополит Киевский и Галицкий Иоанникий (Руднев) и преподобный Вассиан Слепой (Балашевич). Также для местного почитания в пределах Киевской епархии была прославлена новоявленная икона Божией Матери «Владимирская-Десятинная».

К числу наиболее важных следует отнести следующие решения Священного Синода УПЦ:

1) В 2016 году в Украине был принят Закон об учреждении института наставничества над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки. Украинская Православная Церковь, подчеркивая важность и актуальность работы с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, откликнулась на данную инициативу, с целью оказания духовной поддержки детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В настоящее время ведется работа по подготовке Церковной Концепции о наставничестве над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

2) Учитывая важность взаимодействия Украинской Православной Церкви с Вооруженными Силами Украины, Учебным комитетом разработан курс по духовно-пастырскому окормлению военнослужащих Вооруженных сил Украины, с учетом местной специфики. Новый курс издан под названием «Духовно-пастырская опека военнослужащих и капелланство» и уже вводится в образовательные программы наших Духовных школ. Цель курса — ознакомление студентов и воспитанников духовных учебных заведений УПЦ с военным капелланством, госпитальным капелланством и капелланством в тюрьмах.

Необходимо отметить, что межсоборный период в жизни Украинской Православной Церкви был насыщен многими важными событиями.

Так, в 2016 году на общецерковном уровне состоялось празднование 1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон. В рамках празднования юбилея официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем в период с 21 по 23 июня посетила святую Гору Афон. В ходе визита в скиту «Ксилургу» Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря был освящен пещерный храм в честь основателя монашества на Руси — преподобного Антония Печерского. Кульминацией празднования юбилея стали торжественные богослужения в Киеве в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 27 и 28 июля, которые совершались на Владимирской горке и на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. На Божественной литургии состоялся чин прославления преподобного Иоанна Святогорца (Вышенского), причисленного ранее к лику Святых Украинской Православной Церкви.

Отдельного упоминания заслуживают уже ставшие традиционными многотысячные Крестные ходы с молитвой о мире в Украине. Так, с 3 по 27 июля 2016 года прошел Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину, который сопровождали особо чтимые чудотворные иконы Божией Матери — «Почаевская» и «Святогорская». Этот Крестный ход молитвенно объединил Украину, поскольку почти одновременно начался из Святогорской Лавры, на Востоке Украины, и Почаевской Лавры, на Западе Украины. Крестный ход прошел около 1 200 км по территории 12-ти епархий нашей Церкви. По приблизительным подсчетам, на разных отрезках пути Крестного хода, в нем приняло участие около 500 тысяч человек.

Восточная и западная часть Всеукраинского крестного хода объединились в Киеве 27 июля 2016 года, на Владимирской горке, откуда, после традиционного молебна, направились по центральным улицам столицы в Киево-Печерскую Лавру, где были совершены торжественные богослужения. Только в одном Киеве в Крестном ходе приняло участие свыше 80 тысяч человек и около 20 тысяч верующих встречало его возле Лавры. Кроме «Почаевской» и «Святогорской» икон Божией Матери, от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры с Крестным ходом прошли и другие чтимые чудотворные иконы с разных уголков Украины.

Знаковым в 2017 году стало празднование 25-летия Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви, на котором, в 1992 году, Предстоятелем УПЦ был избран приснопамятный Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан). 27 и 28 мая 2017 года в Харькове и Киеве состоялись праздничные богослужения. Также, 27 мая, на территории Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова, в историческом здании, где в 1992 году состоялся Харьковский Архиерейский Собор, было проведено заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Священный Синод подчеркнул историческое значение Харьковского Архиерейского Собора, а также своевременность и важность принятых на нем решений. Отметил мужество и стойкость архиереев, принявших участие в Харьковском Архиерейском соборе и соборным разумом сохранивших принципы соборности и каноничности Украинской Православной Церкви. Кроме того, Синод обратился с Посланием к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам, в котором была подчеркнута важная роль Украинской Православной Церкви в сохранении и укреплении единства Украинского общества ― общества, состоящего из людей разных национальностей, культур и политических взглядов.

В июне-июле 2017 года, в рамках празднования юбилея 25-летия Харьковского Архиерейского Собора, во всех епархиях Украинской Православной Церкви прошли многотысячные Крестные ходы. Крестные ходы в епархиях УПЦ сопровождали новоявленные святыни со всей Украины, которые являются живыми свидетелями благодатности нашей Церкви. 27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, участники епархиальных Крестных ходов, а также святыни, сопровождавшие их, прибыли в Киев для участия в традиционном молебне на Владимирской горке и Крестном ходе в Киево-Печерскую Лавру. Особенностью Крестного хода в Киеве стало участие в нем многочисленных паломников из стран ближнего и дальнего зарубежья. По приблизительным подсчетам участие в Крестном ходе в Киеве приняло около 100 тысяч человек.

Несмотря на угрозы, препятствия, запугивания, а также откровенную ложь средств массовой информации, Крестные ходы, с молитвой об Украине, стали бесценным опытом и уникальным примером молитвенного единения православных украинцев из всех регионов страны.

Украинская Православная Церковь и украинское общество

С 2014 года не утихает вооруженный конфликт на Востоке Украины. За все время противостояния погибли десятки тысяч людей, среди которых есть мирное население и даже дети. Многие навсегда остались сиротами, без кормильцев, без средств к существованию, а также стали вынужденными переселенцами.

В зоне боевых действий продолжает оставаться 5 епархий Украинской Православной Церкви (Донецкая, Горловская, Северодонецкая, Луганская и Ровеньковская). Епископат, духовенство и монашествующие этих епархий заслуживают слов особой благодарности за свое жертвенное служение, а миряне — за твердое стояние в Православной Вере и сохранение церковного единства.

Украинская Православная Церковь не перестает призывать всех к миру и согласию, последовательно выступая за суверенитет, независимость и целостность Украинского Государства. Во всех храмах и монастырях УПЦ, на каждом богослужении, возносятся молитвы о мире в Украине. Наша Церковь всегда подчеркивала и подчеркивает, что мы остаемся в стороне от политики и помогаем всем, кто нуждается в нашей помощи, в первую очередь, раненым, вынужденным переселенцам и мирному населению в зоне конфликта. Это уже приносит свои благодатные плоды. Мы твердо верим, что, по молитвам Пресвятой Владычицы Богородицы и всех Святых, в земли нашей просиявших, конфликт скоро прекратится, и Украинская Православная Церковь станет силой, способной с помощью благодати Святого Духа примирить и объединить разрозненное Украинское общество.

Хотел бы сказать несколько слов о благотворительной и социальной деятельности Украинской Православной Церкви.

Синодальным отделом по социально-гуманитарным вопросам, а также епархиями Украинской Православной Церкви было собрано и отправлено в зону боевых действий около 600 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, продолжается сотрудничество с международными и украинскими благотворительными организациями. Так, с февраля 2015 года реализуется гуманитарная программа «Миссия милосердия и примирения» по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, через общины православных храмов. Это: оказание экстренной духовной помощи мирным жителям востока Украины, сбор и адресная доставка гуманитарной помощи пострадавшим, а также организация и функционирование центров гуманитарной помощи, накопительных складов и благотворительных столовых.

Кроме материальной помощи, также постоянно осуществляется и пастырская опека. В епархиях Украинской Православной Церкви действуют центры духовной поддержки и реабилитации участников боевых действий на Востоке Украины, мирных жителей, пострадавших от последствий военных действий: ведется работа по их психологической реабилитации.

Миротворческая деятельность Украинской Православной Церкви проявляется также в оказании помощи в освобождении пленных военнослужащих, находящихся на неподконтрольных Украине территориях. За последнее время, несмотря на большие трудности, усилиями УПЦ было освобождено несколько военнослужащих. 18 декабря 2016 года, при личном содействии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялась передача украинского военнослужащего Тараса Колодия, который с 2014 года находился в плену. В связи с этим, от имени всей УПЦ и себя лично, а также матерей освобожденных украинских военнослужащих, выражаем благодарность Вашему Святейшеству за участие в этом сложном, но очень важном для нас процессе.

К нашему глубокому сожалению, не уврачеванным остается раскол в Украинском Православии. Сложная социально-политическая обстановка в нашей стране привела к еще большему ухудшению взаимоотношений между нашей Церковью и теми, кто уклонился в раскол. Некоторые недобросовестные политики играют на этом и искусственно разжигают между православными верующими огонь взаимной вражды, зарабатывая на этом себе политические дивиденды. Мы с любовью напоминаем и просим таких политиков не вторгаться в Церковь со своими идеями, даже если они им кажутся самыми светлыми и благородными, потому что Церковь живет идеями Христа, а не идеями человеков. Идеи, или как мы их называем на духовном языке, ― заповеди Христа, ― выше и лучше самых светлых заповедей человеческих, ибо первые несут в себе жизнь, а вторые ― смерть.

К сожалению, нас мало кто слышит, но мы не унываем и говорим, ибо знаем, что мы ― священники, будем судимы от Бога за то ― говорили ли мы об этом или нет, а политики за то ― внимали ли они тому, о чем им напоминали или нет.

В последнее время ухудшилась религиозная обстановка в Ивано-Франковской епархии. С октября 2017 года в Ивано-Франковской епархии отдельные представители Украинской Греко-Католической Церкви, называющие себя капелланами этой Церкви, путем применения грубой физической силы, начали отбирать храмы у наших общин.

Так, 17 октября, представители УГКЦ срезали замки Благовещенского храма Украинской Православной Церкви в г. Коломыя Ивано-Франковской области и при поддержке военизированных группировок совершили попытку рейдерского захвата храма. После чего здание храма было опечатано. 4 октября Ивано-Франковский окружной административный суд оправдал нашу общину, установив факт законности пользования Благовещенским храмом нашей общиной.

Однако, 22 октября, неизвестные в балаклавах во главе со священнослужителями, называющими себя капелланами УГКЦ, применяя грубую силу, не дали прихожанам Благовещенского храма подойти к своему храму и отслужить там молебен. На видео, опубликованном Ивано-Франковской епархией, зафиксировано, что наших прихожан грубо оскорбляли и даже били. Один из активных организаторов беззаконий капеллан УГКЦ Николай Мединский наносил православным удары кулаками, называя верных УПЦ «биомассой» и «московскими свиньями». И еще несколько храмов переживают такую же трагедию.

Несмотря на это, епископат, духовенство и верующие нашей Церкви во всех проблемных регионах продолжают хранить чистоту святой православной веры и стоять на подлинно Евангельской позиции — не отвечать злом на зло.

Следует заметить, что во многих населенных пунктах религиозные общины, лишенные своих храмов, приступили к строительству новых. Такое доброе начинание стало возможным благодаря акции «Капля мира», инициированной Благотворительным фондом «Фавор» и получившим благословение Священного Синода Украинской Православной Церкви. По состоянию на сегодняшний день построено 3 новых храма в Ровенской, Волынской и Тернопольской областях. На стадии сбора средств и строительства находятся еще несколько храмов в проблемных регионах на Западе Украины.

Все вышеназванные трудности не мешают Украинской Православной Церкви оставаться самой многочисленной конфессией Украины, объединяющей людей разных национальностей, политических взглядов и культур. Однако, в последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую Православную Церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, «несамостоятельным» статусом. Они игнорируют особый статус Украинской Православной Церкви, обусловленный Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года, и при этом ссылаются на ныне действующий Устав Русской Православной Церкви. Поэтому сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской Православной Церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус Украинской Православной Церкви, выделив его в Уставе Русской Православной Церкви.

В действующем Уставе Русской Православной Церкви статус Украинской Православной Церкви прописан в пункте 18 Главы XI под названием «Самоуправляемые Церкви».

Учитывая то, что указанный пункт 18 Главы XI Устава РПЦ не в полной мере отображает Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1990 года о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости и самостоятельности в ее управлении, предлагается в действующий Устав РПЦ внести следующие изменения:

1. Пункт 18 Главы XI «Самоуправляемые Церкви» Устава Русской Православной Церкви выделить в отдельную Главу Устава РПЦ под названием «Украинская Православная Церковь», поместив ее после Главы IX «Церковный суд».

Дело в том, что, согласно «Определению Юбилейного Архиерейского Собора об Украинской Православной Церкви» 2000 года, пункты 4, 8 и 9 Главы VIII Устава Русской Православной Церкви, принятого в 2000 году, к Украинской Православной Церкви не относятся. В нынешнем Уставе РПЦ — это пункты 4, 8 и 9 Главы XI. Согласно данному «Определению», в вопросах, предусмотренных этими пунктами (избрание Предстоятеля, образование и упразднение епархий, а также избрание архиереев), Украинская Православная Церковь должна руководствоваться нормами Грамоты Патриарха Московского и всея Руси 1990 года.

Помимо этого, Украинская Православная Церковь не указана в списке самоуправляемых Церквей в пункте 16 Главы XI ныне действующего Устава РПЦ (там указаны Латвийская Православная Церковь; Православная Церковь Молдовы; Эстонская Православная Церковь).

Таким образом, ввиду вышеуказанных причин, выделяющих Украинскую Православную Церковь в ряду указанных в Уставе РПЦ самоуправляемых и автономных Церквей, входящих в состав Московского Патриархата, а также в связи с указанием в Уставе РПЦ особого статуса Украинской Православной Церкви «с правами широкой автономии» (п. 18, Гл. XI), считается уместным выделить для УПЦ отдельную главу в Уставе РПЦ.

2. К предлагаемой Главе под названием «Украинская Православная Церковь» необходимо отнести следующие положения:

1) Украинской Православной Церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении, согласно Определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 25-27 октября 1990 года.

2) Украинская Православная Церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии.

3) В своей жизни и деятельности Украинская Православная Церковь руководствуется Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об Украинской Православной Церкви 1990 года, Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.

Учитывая особую важность данного вопроса для Украинской Православной Церкви, просим Ваше Святейшество и Собор Преосвященных архипастырей поддержать данную инициативу и внести в Устав Русской Православной Церкви выше предложенные пункты.

Украинская Православная Церковь и Украинское государство

Взаимоотношения Украинской Православной Церкви с Украинским государством можно охарактеризовать как непростые.

Украинская Православная Церковь, в рамках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, взаимодействует с различными ветвями и органами государственной власти в части решения вопросов, касающихся деятельности религиозных организаций. В частности, по состоянию на сегодня, в Верховной Раде Украины находятся двенадцать законопроектов, касающихся общественной морали и деятельности религиозных организаций. Среди них к положительным можно отнести следующие законопроекты: № 6747 (относительно права врача на отказ от аборта по соображениям совести); № 6696 (об отмене требований обязательной перерегистрации религиозных организаций как условия сохранения неприбыльности) и № 6642 (относительно упрощения оформления документов при регистрации религиозных организаций).

К отрицательным необходимо отнести следующие законопроекты: № 4128 (относительно изменения религиозными общинами своей подчиненности); № 4511 (об установлении особого статуса для религиозных организаций) и № 5309 (относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, признанном государством-агрессором). Эти законопроекты не проходили общественных обсуждений и являются дискриминационными, ибо существенно сужают права религиозных организаций и предусматривают вмешательство в их деятельность. Кроме того, по некоторым из них есть экспертные заключения, согласно которым они противоречат нормам международного права и Конституции Украины.

Ввиду дискриминационного характера по отношению к Украинской Православной Церкви, возможность принятия указанных законопроектов вызвало серьезную обеспокоенность среди верующих нашей Церкви. В наш адрес поступило более трехсот тысяч подписей в защиту УПЦ. В связи с этим, 18 мая 2017 года в Киеве, на площади перед Верховной Радой, более 10 тысяч верующих нашей Церкви провели молитвенное стояние и просили депутатов не принимать антицерковные законопроекты № 4128 и № 4511. Эти законопроекты, в случае их принятия, узаконят схемы рейдерского захвата храмов УПЦ, нарушат принцип автономности, право на свободу вероисповедания, приведут к дискриминации верующих граждан Украины по религиозному признаку. В этот же день было направлено обращение к депутатам с просьбой не принимать эти дискриминационные законопроекты.

Украинская Православная Церковь неоднократно отмечала опасность этих законопроектов, которые имеют не только антицерковный, но и антигосударственный и антинародный характер, и их принятие может привести к религиозной вражде, кровопролитию на религиозной почве, дискриминации и нарушению свободы совести и вероисповедания.

С приятностью следует отметить, что Президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде в 2017 году, касательно законопроектов, заверил, что не подпишет законопроект, в котором предлагается согласовывать кандидатуры духовенства с государственными органами.

Не могло не вызвать обеспокоенность принятие 16 июня 2016 года Верховной Радой Украины Постановления № 4793 «Об обращении Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине». В свою очередь, епископат Украинской Православной Церкви обратился к председателю Верховной Рады Украины и депутатам Верховной Рады Украины с просьбой не вмешиваться во внутренние дела Церкви, поскольку данное обращение является нарушением украинского законодательства, согласно которому Церковь отделена от государства, а государство от Церкви.

Одной из острых остается проблема не регистрации уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви. С декабря 2014 года по май 2015 года в Министерство культуры Украины были представлены на регистрацию тринадцать уставов: 3 устава епархиальных управлений; 2 устава синодальных отделов; 8 уставов монастырей. Устные замечания представителей Минкультуры были учтены и устранены в срок до 15 июля 2015 года, однако уставы так и не зарегистрировали.

Минкультуры снова заявляет, что уставы религиозных организаций УПЦ не регистрируются, так как не соответствуют законодательству. Неоднократные наши просьбы предоставить свои замечания не в устной, а в письменной форме, в виде документа, заверенного подписью какого-либо должностного лица, Министерство культуры до сих пор игнорирует.

Не регистрация уставов привела к нарушению прав религиозных организаций Украинской Православной Церкви, в результате чего они лишены возможности полноценно осуществлять свою уставную деятельность. В связи с этим Украинская Православная Церковь вынуждена была обратиться в суд для защиты своих прав. Судебный процесс еще не завершен, но мы верим и надеемся что, как сказал Премудрый Соломон, ― и это пройдет.

Необходимо отметить и положительные моменты законодательной деятельности. Они, в первую очередь, касаются лицензирования и аккредитации образовательных программ по специальности Богословие и налаживания процесса признания документов о высшем духовном образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями. Также следует положительно оценить принятие Верховной Радой Украины Закона № 1667, предусматривающего изменения в Налоговый кодекс Украины в части устранения неточностей по сохранению некоммерческого статуса для религиозных организаций. Согласно этому закону, религиозные организации могут и в дальнейшем использовать пожертвования для благотворительной деятельности, гуманитарной помощи, милосердия, а также иной деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, без угрозы потери статуса неприбыльности.

Также следует указать, что решением Конституционного суда Украины от 8 сентября 2016 признано неконституционным требование части пятой статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» о заблаговременном извещении местных властей на проведение публичных богослужений, религиозных обрядов, церемоний и шествий.

Таким образом, несмотря на ряд проблем и вызовов, которые сегодня стоят перед Украинской Православной Церковью в ее отношении с государственной властью в Украине, сегодня есть целый ряд позитивных тенденций, за что мы благодарим Бога.

Необходимо осветить еще один важный вопрос, который в течение последних нескольких лет вызывает беспокойство у многих верующих нашей Церкви. Это беспокойство вызвано внедрением в Украине биометрических документов и отсутствием альтернативы в получении паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (чипом). В связи с этим, в адрес Священного Синода и Предстоятеля Украинской Православной Церкви поступают многочисленные обращения граждан Украины, в которых они выражают свою глубокую обеспокоенность по этому поводу. За последние полгода количество подобных обращений значительно увеличилось.

В своих многочисленных обращениях верующие Украинской Православной Церкви, по своим религиозным убеждениям, выражают нежелание получать паспорт в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Священный Синод Украинской Православной Церкви неоднократно обращался к высшей государственной власти с просьбой учесть необходимость принципа добровольности и альтернативности при принятии любых идентификаторов, предусматривающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.

В ответ на обращения Священного Синода УПЦ Миграционная служба Украины направила разъяснение о введении в обращение паспортов гражданина Украины, содержащих электронные чипы. Так, в частности, в письме миграционного ведомства отмечается, что бумажные паспорта всех видов будут действовать до срока завершения их действия, однако, при получении новых паспортов с 14-летнего возраста, при потере или продлении действия паспорта, государственные органы будут выдавать только пластиковые карты с электронным носителем. Таким образом, согласно данному разъяснению, альтернативность для верующих, не желающих принимать электронные идентификаторы личности, не предусматривается.

Заключение

Такова была жизнь Украинской Православной Церкви в период времени после предыдущего Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Несмотря на социально-политические потрясения, продолжающиеся в нашей стране, в бытии нашей Святой Церкви присутствует много позитивных факторов: прославляются новые святые Угодники Божии, открываются новые иноческие Обители, строятся новые храмы, совершаются рукоположения в священный сан. Это свидетельствует о том, что наша Святая Церковь, укрепляемая и водимая благодатью Святого Духа, жива и со смиренной благодарностью к своему Создателю и Главе совершает свое земное крестоношение.